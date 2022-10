1 I Santi Francesi prima di X Factor 2022

Mancano pochissime ore alla partenza ufficiale di X Factor 2022. Giovedì sera infatti su Sky andrà in onda la prima puntata dei Live, e tutto è pronto per la diretta. In queste settimane nel mentre abbiamo assistito al lungo percorso dei casting, e solo qualche giorno fa abbiamo scoperto chi sono i 12 artisti che sono diventati i concorrenti ufficiali della nuova edizione del talent show. Come ben sappiamo quest’anno alla conduzione ci sarà per la prima volta Francesca Michielin, che festeggia i suoi 10 anni di carriera (iniziata proprio all’interno del programma) mettendosi alla prova con questa nuova esperienza. A sedere tra i giudici troviamo invece Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Proprio Mirko ha scelto come i suoi colleghi i tre artisti da portare ai Live e tra essi ci sono anche i Santi Francesi, duo formato da Alessandro De Santis e Maria Lorenzo Francese. I due artisti fin dal primo momento hanno conquistato il cuore del pubblico e dei giudici, e dopo aver superato i Bootcamp, Rkomi li ha voluti nella sua squadra. Tuttavia c’è un particolare legato al duo che forse non tutti conoscono.

Qualche anno prima di arrivare a X Factor 2022, i Santi Francesi hanno partecipato anche ad Amici di Maria De Filippi! Era il 2017, e il duo, all’epoca un trio, si faceva chiamare col nome The Jab. Oltre ad Alessandro e a Maria Lorenzo a far parte della band c’era anche Davide Buono. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici, il gruppo ha deciso di cambiare nome, e a oggi si presunta con un progetto del tutto nuovo.

Ma cosa accadrà durante il percorso dei Santi Francesi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre in queste ore si è svolta la conferenza stampa della nuova edizione del talent show, e a parlare sono stati i quattro giudici. Andiamo a leggere le loro dichiarazioni.