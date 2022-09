Chi è Fedez? Età, altezza, vita privata e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Fedez, dall’età, a dove seguirlo sui social e Instagram, alla vita privata, per passare alla carriera e canzoni.

Chi è Fedez

Nome e Cognome: Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez)

Data di nascita: 15 ottobre 1989

Luogo di Nascita: Milano

Età: 32 anni

Altezza: 174 cm

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: rapper

Fidanzato: Federico è sposato con Chiara Ferragni

Figli: Federico ha due figli: Leone e una bambina in arrivo

Tatuaggi: Federico ha numerosi tatuaggi su tutto il suo corpo

Profilo Instagram: @fedez

Fedez età e biografia

Ecco quello che c’è da sapere sulla biografia di Fedez. Il rapper nasce il 15 ottobre 1989 a Milano. La sua età è dunque di 32 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 174 cm e 75 kg.

Sappiamo che durante la sua adolescenza il rapper è cresciuto a Buccinasco, ma la sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, in provincia di Potenza.

Sappiamo anche che Federico da ragazzo ha frequentato il liceo artistico, tuttavia al quarto anno il cantante ha deciso di abbandonare gli studi per focalizzarsi a pieno sulla musica.

Ma scopriamo ora quello che sappiamo sulla sua vita privata e sul matrimonio di Fedez con Chiara Ferragni.

Vita privata

Della vita privata di Fedez sappiamo che qualche anno fa il rapper ha avuto una relazione con l’influencer Giulia Valentina, terminata dopo diverso tempo. Nel 2016 fa la conoscenza di Chiara Ferragni e poco dopo i due iniziano una chiacchierata storia che fin da subito finisce al centro dell’attenzione mediatica.

Inaspettatamente a maggio 2017, durante un concerto evento all’Arena di Verona trasmesso in diretta radio e video, Federico sorprende il pubblico, facendo una bellissima e romanticissima proposta di matrimonio a Chiara, che tra le lacrime accetta felice.

Dopo numerosi gossip, a fine 2017 Fedez e Chiara Ferragni annunciano che a breve diventeranno genitori per la prima volta, confermando così le voci di una gravidanza. A marzo 2018 nasce così Leone Lucia Ferragni, primo figlio dei Ferragnez. La coppia nel mentre poco dopo inizia i preparativi delle nozze, che si tengono il 1 settembre dello stesso anno a Noto, in Sicilia. Il matrimonio diventa un vero e proprio evento mediatico, che attira l’attenzione del mondo intero. Ad ottobre 2020 Federico e Chiara annunciano l’arrivo di un secondo figlio, una bambina, che nascerà a marzo del 2021.

Nel marzo del 2022, invece, ha annunciato di avere un tumore al pancreas e si è sottoposto a intervento chirurgico.

Vediamo ora dove poter seguire il rapper sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Fedez: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Fedez sui social, e in particolare su Instagram.

Il profilo del rapper vanta oltre 14.3 milioni di follower, ed è seguito da diversi volti noti dello spettacolo internazionale.

Proprio su Instagram, Federico condivide ogni momento della sua carriera e della sua vita privata, pubblicando foto e video insieme a sua moglie Chiara Ferragni e a suo figlio Leone, che è già una star del web.

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Fedez inizia nel 2007, quando realizza il suo primo EP Pat-a-Cake, a cui seguono il suo primo mixtape BCPT, e il secondo EP Diss-Agio. Solo a marzo 2011 esce con il suo primo album in studio Penisola che non c’è, che viene autoprodotto. Nel dicembre dello stesso anno esce anche col secondo disco Il mio primo disco da venduto, prodotto dalla Tanta Roba, etichetta discografica indipendente di Gué Pequeno e DJ Harsh. Contemporaneamente il rapper apre un canale YouTube, dove pubblica una serie di video intitolata Zedef Chronicles, tramite i quali racconta alcune storie della sua vita quotidiana.

Il 5 marzo 2013 esce il terzo album in studio di Federico, Sig. Brainwash – L’arte di accontentare, che viene anticipato dai singoli Si scrive schiavitù si legge libertà, Dai ca**o Federico e da Cigno nero, in duetto Francesca Michielin. Il disco contiene anche le canzoni Alfonso Signorini (eroe nazionale), e Nuvole di fango. A dicembre il rapper insieme a J-Ax fonda l’etichetta indipendente Newtopia.

Il 30 settembre 2014 esce il quarto album di Federico, Pop-Hoolista, che contiene le canzoni Veleno per topic e Generazione bho. Stavolta il rapper collabora con numerosi artisti italiani, tra cui Elisa, Noemi e nuovamente con Francesca Michielin nel pezzo Magnifico, che ottiene un riscontro pazzesco da parte del pubblico.

A febbraio 2016 Federico annuncia la pubblicazione di un intero album in collaborazione con J-Ax. Nei mesi a venire così il duo pubblica la canzoni Vorrei ma non posto e Assenzio e solo a gennaio 2017 esce il disco Comunisti col Rolex composto da 19 brani, e che risulta essere l’album italiano più venduto dell’anno. A maggio 2018 esce un nuovo inedito con J-Ax, Italiana, che anticipa la riedizione del disco. Dopo un una lunghissima tournée in giro per tutta l’Italia, il duo annuncio il gran finale con un concerto evento a San Siro che registra il tutto esaurito.

A novembre dello stesso anno Fedez pubblica il singolo Prima di ogni cosa, dedicato a suo figlio Leone, che anticipa il suo nuovo album di inediti, Paranoia Airlines, pubblicato a gennaio 2019. Dopo un tour composto da diverse date, Federico annuncia una breve pausa dalla musica. Nel 2020 però pubblica diverse canzoni di successo, che diventano delle vere hit, tra cui Bimbi Per Strada e Bella Storia. Nel dicembre dello stesso anno il comune di Milano conferisce al rapper e a Chiara Ferragni l’Ambrogino d’oro per l’impegno nella raccolta fondi durante la Pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia.

A febbraio 2021 Federico per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo 2021, dove gareggia insieme a Francesca Michielin. Sempre nello stesso anno esce il nuovo disco Disumano, che riscuote un successo incredibile. Nell’estate del 2022 ha infranto ogni record con la canzone estiva, La dolce vita. Il brano è cantato in duetto con Tananai e Mara Sattei.

X Factor

Nel maggio del 2014 la carriera di Fedez prende una svolta quando diventa giudice di X Factor insieme a Morgan, Mika e Victoria Cabello, vincendo l’edizione con Lorenzo Fragola. Il rapper ha ricoperto tale ruolo anche nelle successive quattro edizioni del talent.

Nel 2022 lo rivedremo ancora come giudice di X Factor insieme a Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini. Alla conduzione ci sarà invece Francesca Michielin.

Fedez a Sanremo 2021

A dicembre 2021 Amadeus svela chi sono i 26 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021. Tra i nomi ci sono anche Fedez e Francesca Michielin, che dopo le passate collaborazioni tornano a cantare insieme, nella canzone Chiamami Per Nome. Proprio su Instagram, a seguito dell’annuncio, il rapper dichiara:

“In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie Francesca, grazie Sanremo. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo”.

A gennaio 2021 tuttavia a causa di un piccolo errore Fedez e Francesca Michielin rischiano la squalifica dal Festival di Sanremo.

Per sbaglio infatti il rapper ha pubblicato su Instagram un piccolo estratto di pochi secondi di Chiamami Per Nome, la canzone che presenteranno sul palco dell’Ariston. Tuttavia dopo un’attenta analisi la Rai e la commissione del Festival ha deciso di non squalificare il duo. Sono arrivati in finale, classificandosi al secondo posto, dietro ai Maneskin.

Non solo cantante però, ma anche conduttore, giudice a X Factor e concorrente…

Celebrity Hunted: Caccia all’uomo

Nel 2020 Fedez è stato concorrente della prima edizione di Celebrity Hunted su Prime Video. Il programma si basa su dei “ricercati” che dovranno scappare da soli, o in coppia, per tutta Italia.

In 14 giorni dovranno cercare di non farsi pizzicare dal gruppo investigativo e dal Quartier Generale con sede nella Lanterna di Fuksas sul tetto del palazzo dell’ex Unione Militare di Roma. Gli addetti qui hanno il compito di effettuare tutte le varie attività investigative e di intelligence.

LOL: Chi ride è fuori

Nel 2021 lo vediamo al timone di conduzione di LOL – Chi ride è fuori, in coppia con Mara Maionchi. Il format è andato in onda su Prime Video dal 1 all’8 aprile 2021.

Il gioco vede protagonisti dei concorrenti (noti al pubblico) che hanno come compito quello di non ridere, ma far ridere gli altri, pena l’eliminazione dal gioco.

Il programma è stato rinnovato per una seconda stagione e vede ancora alla conduzione Fedez, ma in coppia con Frank Matano. Nella terza (che avrà anche una versione natalizia) ritroveremo ancora il rapper alla conduzione.

The Ferragnez – La Serie

Sempre nel 2021 lo ritroviamo in The Ferragnez – La Serie. Lo show racconta il ‘dietro le quinte’ della vita di Fedez e Chiara Ferragni ed è composto da 8 episodi.

Dal 9 dicembre 2021 sono disponibili gli episodi in esclusiva su Amazon Prime Video. Coinvolti in questo progetto anche i familiari dell’influencer e del rapper (e non solo). La serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.