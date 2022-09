Chi è Francesca Michielin? Età, fidanzato, canzoni e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Francesca Michielin, dall’età, al fidanzato e alla vita privata, a dove seguirla sui social e Instagram, la carriera e le canzone.

Chi è Francesca Michielin

Nome e Cognome: Francesca Michielin

Data di nascita: 25 febbraio 1995

Luogo di Nascita: Bassano Del Grappa, in provincia di Vicenza

Età: 27 anni

Altezza: 164 cm

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: Francesca pare sia single

Figli: Francesca non ha figli

Tatuaggi: Francesca ha diversi tatuaggi: la foglia di salvia sull’avambraccio destro, dedicato a sua nonna, e sul polso destro una serie di cerchi, che rappresentano la luna crescente.

Profilo Instagram: @francesca_michielin

Francesca Michielin età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Francesca Michielin. La cantante nasce a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 25 febbraio 1995.

La sua età è dunque di 27 anni.

L’altezza e il peso di Francesca corrispondono rispettivamente a 1 metro e 64 centimetri e 60 kg.

Ma vediamo ora quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Francesca Michielin sappiamo che fin da bambina, la giovane artista si avvicina al mondo della musica. All’età di 9 anni inizia dunque a prendere lezioni di pianoforte. Successivamente, tre anni più tardi, comincia a studiare basso, per poi iniziare a cantare in alcuni cori locali.

In molti si chiedono anche se la Michielin abbia un fidanzato.

Tuttavia Francesca tiene molto alla sua privacy, e nel corso degli anni non si è mai saputo nulla circa la sua sfera sentimentale. Ad oggi tuttavia la cantante risulterebbe essere single.

È molto legata alla sua famiglia, formata da papà Tiziano Michelin e mamma Vanna. Ha anche un fratello di nome Filippo.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Francesca sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Francesca: social e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Francesca Michielin sui social, in particolare su Instagram.

Naturalmente l’ex vincitrice di X Factor ha un profilo attivo, che vanta oltre 960 mila follower.

Proprio su Instagram Francesca condivide con tutti i suoi fan i momenti più belli della sua vita privata, della sua carriera e della sua quotidianità. Spesso inoltre la Michielin ama rispondere ai commenti dei suoi seguaci, curando il rapporto con loro.

Su YouTube, così come accade per tutti gli artisti, è possibile trovare video, interviste e molto altro che la riguarda. Chiaramente anche lei ha un account ufficiale.

La Michielin è presente anche su Twitter. Qui ama raccontarsi e commentare ciò che accade in Italia e nel mondo. Non mancano anche alcuni tweet sportivi, tra cui quelli legati alla Juventus, la sua squadra del cuore.

Carriera

In cosa è laureata Francesa Michielin e chi ha lanciato la sua carriera? Partiamo con il dire che dopo avere studiato il basso elettrico presso la Filarmonica Bassanese, nel 2011 si è iscritta all’Istituto Musicale Bassano. Poi si è Laureata al conservatorio.

Prima della Laurea, però, Francesca Michielin è stata protagonista di X Factor, talent che ha dato il via al suo percorso discografico. A lanciarla Simona Ventura, che ha creduto in lei fin dall’inizio. Pian piano così la cantante, dopo la vittoria del talent, ha avuto modo di farsi conoscere e incidere le prime canzoni della carriera e pubblicare il primo EP. Qui di seguito gli album della sua carriera:

2012 – Riflessi di me

2015 – di20

2018 – 2640

2020 – Feat (stato di natura)

Ognuno di esso contiene canzoni diventate simbolo del suo percorso artistico. Nel corso degli anni Francesca ha avuto modo di collaborare con tanti artisti della musica italiana, da Fedez per passare a Elisa, Tommaso Paradiso, Mahmood, Levante e non solo. Insomma una carriera costellata di successi, che le sono valsi dei premi importanti. Questi i riconoscimenti ottenuti da Francesca Michielin:

2012 – Premio Emergenti al Premio Videoclip Italiano per Distratto

2013 – Rockol Awards come Promessa/rivelazione italiana

2015 – Wind Music Awards Premio Multiplatino Singolo con Magnifico con Fedez

2015 – Premio Lunezia Pop per il brano L’amore esiste

2016 – Wind Music Awards Premio Oro Album con di20are

2016 – Wind Music Awards Premio Platino Singolo con Nessun grado di separazione

2022 – Candidatura ai David di Donatello con il brano Nei Tuoi Occhi

2022 – Candidatura ai Nastri D’Argento con il brano Nei Tuoi Occhi

2022 – Tim Music Awards Speciale per i primi dieci anni di carriera

Sempre in carriera La Michielin ha scritto un libro, dal titolo Il cuore è un organo, edito Mondadori. Per l’occasione è uscita anche una canzone.

X Factor

Come abbiamo detto aveva appena 16 anni quando per la prima volta abbiamo visto Francesca Michielin in TV e più precisamente a X Factor. Qui è stata notata da Simona Ventura, la quale l’ha scelta nel suo team.

La cantante è riuscita ad arrivare fino alla fase finale del programma, riuscendo poi a raggiungere la vittoria finale.

Francesca Michielin a Sanremo 2021

A dicembre 2020 sono iniziati a circolare i primi rumor su una possibile partecipazione di Francesca Michielin, in compagnia di Fedez, al Festival di Sanremo 2021. Qualche giorno prima di Natale così Amadeus ha ufficializzato i Big che parteciperanno alla kermesse e tra i nomi sono apparsi anche quelli di Francesca e Federico. Il duo, che si riunisce dopo le passate collaborazioni, sul palco dell’Ariston presenterà la canzone Chiamami Per Nome, già attesissima dai fan.

Il pezzo anticipa la riedizione di Feat (Stato di Natura), l’ultimo album di Francesca uscito nel marzo 2020. Il progetto, che uscirà nuovamente il 5 marzo, per l’occasione prende il nome di Feat (Fuori dagli Spazi), che oltre alla collaborazione sanremese si arricchisce di nuovi inediti. Commentando la sua partecipazione a Sanremo intanto, con un post su Instagram la Michielin ha affermato:

“Torno all’Ariston, un palco che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tutto questo potevo farlo solo con un amico come Fedez (te lo dico già, prima di scendere quelle scale, ti stringerò fortissimo la mano ogni volta e sarà ancora una figata). Sanremo noi ci siamo!”.

A gennaio 2021 però, a poche settimane dall’inizio di Sanremo 2021, un piccolo errore di Fedez fa rischiare al duo la squalifica dal Festival. Il rapper ha infatti condiviso sui social un video di lui e Francesca Michielin, nel quale si sentiva qualche secondo della canzone in gara alla kermesse. A quel punto per alcune ore in molti hanno ipotizzato che la coppia potesse rischiare l’espulsione dalla gara. Tuttavia tutto si è risolto per il meglio, e in merito all’incidente Francesca ha affermato: “Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”.

Ricordiamo infine che durante la serata dei duetti hanno presentato un medley.

Sanremo 2022

Nel 2022 Francesca Michielin torna a Sanremo come direttrice d’orchestra di Emma Marrone. Le due artiste hanno avuto modo di duettare insieme durante la serata dei duetti.

Perché Francesca Michielin dirige l’orchestra? Si è chiesto qualcuno. Dopo il percorso intrapreso al conservatorio, Emma ha trovato il modo di festeggiare gli anni di carriera della sua amica.

Effetto Terra

Sky Nature le ha affidato nel 2022 la conduzione di Effetto Terra. Si tratta di un canale televisivo dedicato ai documentari internazionali naturalisti e a reportage con tema l’ambiente. Tra questi spicca proprio il programma Effetto Terra.

Francesca Michielin conduce X Factor 2022

Passiamo al 2022, quando Francesca Michielin è stata scelta come conduttrice della nuova edizione di X Factor.

Al suo fianco nel ruolo di giudici troveremo Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi .

La cantante in diverse interviste si è detta molto emozionata per questo incarico. Ruolo che concilia chiaramente con nuovi progetti musicali.

