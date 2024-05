Rivoluzione a X Factor: Giorgia conduce, giuria nuova di zecca

Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Stando ad alcune voci di corridoio che circolano sul web sembrerebbe che siano stati scelti i membri della giuria e la conduttrice della prossima edizione di X Factor.

La giuria e la conduttrice della nuova edizione di X Factor

Sembrava che nulla dovesse cambiare fino al 2025 e invece non sarà così. Come sappiamo, negli ultimi giorni, è uscita l’indiscrezione secondo la quale Amadeus potrebbe prendere le redini di X Factor, in quanto il talent potrebbe venire spostato proprio sul NOVE. Al momento non abbiamo informazioni certe in merito, ma solamente dettagli vaghi riguardanti le trasmissioni che condurrà il presentatore:

“Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista. Un programma di Access Prime Time e due di Prime Time. […] Siamo entusiasti di accogliere Amadeus nella nostra squadra. Lui è un fuoriclasse della TV, uno straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue con la creatività dell’editore”.

Tuttavia le cose cambieranno molto prima di questi presunti eventi, in quanto pare che alla fine del 2024 Sky rinnoverà completamente la giuria e la conduzione. Dovremo salutare infatti Francesca Michielin, la quale dovrebbe venire sostituita da Giorgia.

Ma le indiscrezioni rilasciate da Il Fatto Quotidiano non terminano qui perché vengono menzionati a nomi dei presunti giudici: Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Per adesso non abbiamo altre informazioni, ma tutti i fan si stanno dimostrando molto felici. Soprattutto per la conduzione di Giorgia, la quale ha debuttato in questi panni sul palco del Festival di Sanremo nel 2024. Staremo a vedere cosa accadrà e vi terremo informati su tutti gli sviluppi. Del resto manca solo l’ufficialità da parte dei vertici Sky. E voi sareste contenti di questi cambiamenti?