Beatrice Luzzi rivela quali sono oggi i suoi rapporti con Vittorio (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Grande Fratello

Nel corso di una sessione di Q&A con i suoi fan Beatrice Luzzi ha risposto a chi le ha chiesto quali sono i suoi rapporti con Vittorio Menozzi oggi.

La risposta di Beatrice Luzzi su Vittorio

Non molto tempo fa Vittorio Menozzi ha festeggiato il suo compleanno e tra i grandi assenti i fan hanno notato la mancanza di Beatrice Luzzi. All’interno della casa del Grande Fratello, nonostante gli alti e bassi dell’ultimo periodo, hanno sempre mantenuto un rapporto di profonda amicizia e sembravano legati. Di conseguenza, dopo lo stupore generale, è stato proprio il modello a intervenire in un’intervista di Coming Soon:

“Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro.

Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”.

A distanza di alcune settimane Beatrice Luzzi, dopo un lungo silenzio stampa sulla faccenda, è intervenuta sui propri spazi social rispondendo alla domanda di una fan. Questa persona le ha domandato se è riuscita a chiarire tutte le questioni in sospeso con Vittorio e la replica è stata: “Vitto l’ho sentito per il suo compleanno e abbiamo parlato un po’ di tutto. Tutto ok tra noi“.

Beatrice Luzzi rivela in che rapporti è con Vittorio

Insomma, a quanto pare i loro fan non devono preoccuparsi! Anche se non si vedono tutti i giorni e non si scrivono pubblicamente dei messaggi continuano a parlarsi e la loro amicizia non si è interrotta. Sicuramente una bella notizia che fa tirare un sospiro di sollievo generale.