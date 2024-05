X Factor passa sul NOVE, Amadeus conduttore e direttore artistico: l’indiscrezione

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Amadeus

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni che circolano sul web Amadeus potrebbe condurre X Factor nel 2025 sul NOVE.

Amadeus condurrà X Factor?

Ormai sappiamo tutti che Amadeus è passato al NOVE, ma al momento non abbiamo ancora idea sui progetti che l’emittente ha in mente per lui. Una nota ufficiale di Discovery ha rivelato che prenderà le redini di “un programma di Access Prime Time e due di Prime Time“. In seguito Alessandro Araimo, Managing Director della Warner Bros. Discovery del Sud Europa, ha commentato con grande entusiasmo questo arrivo:

“Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista. […] Siamo entusiasti di accogliere Amadeus nella nostra squadra. Lui è un fuoriclasse della TV, uno straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano. Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue con la creatività dell’editore”.

Questa mattina però è spuntata una nuovissima indiscrezione in merito alla trasmissione che Amadeus potrebbe condurre sul NOVE. Stando a quanto riporta il sito BubinoBlog in anteprima, infatti, X Factor potrebbe passare a Discovery nel 2025 e la conduzione, così come la direzione artistica, andrebbero nelle mani del presentatore.

Pare si fosse inizialmente pensato di richiamare Alessandro Cattelan, ma quest’ultimo preferirebbe rimanere in Rai. Per quanto riguarda la giuria, invece, sembrerebbero presi in considerazione Achille Lauro con Lazza. Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e tutto quello che abbiamo appena scritto va preso con le pinze.

Noi ovviamente vi terremo informati per cercare di capire al meglio che cosa accadrà nel prossimo futuro. A voi piacerebbe vedere Amadeus in questa nuova veste dopo averlo apprezzato negli ultimi cinque anni al Festival di Sanremo? Di certo sarebbe la prima volta per lui alla conduzione di un talent e non vediamo l’ora di capire come potrebbe cavarsela.