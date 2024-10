Ai BootCamp di X Factor 2024 Marina Del Grosso è stata eliminata dalla giudice Paola Iezzi, che a lei ha preferito Laura Fetahu. La concorrente si è scagliata contro la giurata ed è sbottata in studio, per poi sfogarsi tra le lacrime nel backstage.

X Factor, Marina viene eliminata e sbotta

Sono terminati i BootCamp di X Factor 2024. Ieri in puntata Paola Iezzi ha dovuto fare le sue scelte e ha eliminato la concorrente Marina Del Grosso. La giovane cantante durante le audizioni è stata davvero molto discussa, forse tra coloro che hanno attirato più l’attenzione sotto questo punto di vista.

Marina Del Grosso è riuscita ad arrivare ai BootCamp con tre sì e un no. A dargli il voto negativo è Jake La Furia che ha giudicato il suo comportamento troppo presuntuoso. Nonostante ciò Paola Iezzi a X Factor le ha comunque dato una sedia nella “squadra momentanea, dopo la sua esibizione sulle note di I Put A Spell On You.

Il posto di Marina a X Factor però è durato poco. Quando infatti è arrivata la rapper Laura Fetahu, che ha cantato Boss B*tch di Doja Cat, Paola Iezzi ha preferito concedere spazio a quest’ultima. Ciò ha scaturito la reazione di Marina Del Grosso, contrariata dalla decisione di Paola Iezzi:

“Posso dire solo una cosa? Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta. Assolutamente. Perché io penso che bisogna portare la qualità, e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show, fare spettacolo. Io penso che la qualità sia la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera. Vera! Vera! Questa è la reazione di una persona che ha fame“, ha detto la cantante di X Factor.

La reazione di Paola Iezzi

Qual è stata la reazione di Paola Iezzi a queste parole? La giudice di X Factor è stata pacata e ha cercato di spiegare il suo punto di vista alla concorrente, in modo tranquillo e con tono disteso.

“Ti blocco un attimo perché io faccio da trent’anni questo lavoro e se posso darti un consiglio da umile serva della musica quale sono e sono sempre stata, la tua reazione adesso non va bene”, ha detto Paola Iezzi.

“La reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio per la prossima volta“, questo il prezioso suggerimento della giurata del programma musicale a Marina.

Per @paolaiezzi non ci sono dubbi: Laura deve sedersi. Ora tocca prendere una decisone difficile con chi fare lo switch.#XF2024 pic.twitter.com/88kFwmkbjE — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 10, 2024

Fatto ritorno nel backstage, Marina si è sfogata anche con la conduttrice di X Factor, Giorgia. Alla presentatrice, tra le lacrime, ha confidato: “Non è giusto perché la musica ha perso di nuovo“. Sempre Giorgia ha provato a confortarla, come potete vedere in questo video qui a seguire.

X Factor può essere certamente un punto di partenza. Marina dovrà fare tesoro dei consigli dati da Giorgia, così come dal giudizio di Paola Iezzi e di sicuro anche lei riuscirà a togliersi le sue soddisfazioni.