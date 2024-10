In TV nel programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Selvaggia Lucarelli ha ritrovato Asia Argento, con la quale aveva discusso in passato. Tra le due pace fatta!

Pace tra Selvaggia Lucarelli e Asia Argento

Poco dopo lo scontro TV con Alba Parietti, Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di incontrare nuovamente Asia Argento nel programma di Piero Chiambretti. Nel corso della puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi su Rai 3, abbiamo assistito a un chiarimento tra loro.

In passato Selvaggia Lucarelli e Asia Argento avevano discusso a Ballando con le Stelle, ma hanno fatto pace e ora hanno mostrato un clima decisamente disteso tra loro. Per prima cosa Piero Chiambretti ha chiesto alla giudice del dance show come stesse andando il percorso di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia e Morgan e concorrente del programma: “Anna Lou è fantastica, non so come sia sopravvissuta con due genitori così ma è incredibile, è una ragazza resiliente”.

LEGGI ANCHE: Pechino Express 2025, anche due ex Vippone nel cast

Questa la stoccata da parte di Asia Argento, che non ha appena avuto la parola ha detto: “Ci siamo trovate su territori comuni, io l’apprezzo“, ha dichiarato Asia Argento senza addentrarsi troppo sulla faccenda. Per poi aggiungere di aver cresciuto “da sola” sua figlia. Ed è qui che Selvaggia Lucarelli senza mai menzionare Morgan, ha tirato una frecciatina: “Si vede”.

LA PACE MASSIMA IN NOME DI QUEEN ANNA LOU + SMERDAZIONE DI MORG4N ABBIAMO COSÌ VINTO #donnesullorlodiunacrisidinervi pic.twitter.com/6cFIrmFayq — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) October 10, 2024

A proposito poi dell’esperienza di Asia Argento a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha precisato: “Gli scontri a Ballando? Ma sì è tutto passato, ci siamo anche divertite. Non era finto”. Poi ha ricordato ancora: “Lei ha fatto davvero una tarantella terribile“.

Asia Argento dalla sua ha risposto a Selvaggia Lucarelli: “Io non stavo bene, ballare non è una delle mie specialità. Sentirmi giudicare su una cosa che non so assolutamente fare, tutta sudata, vestita di paillettes. Mi trovavo in una situazione che non era il massimo. Ci siamo trovate su territori comuni dopo, l’apprezzo“, ha chiuso.

Tutto risolto quindi tra Selvaggia Lucarelli e Asia Argento.