Rapper e produttore discografico molto apprezzato sia con i Club Dogo che da solista, scopriamo tutto su Jake La Furia, oggi giudice di X Factor 2024. Chi è, l’età, il suo vero nome, la vita privata e canzoni e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Jake La Furia

Nome e Cognome: Francesco Vigorelli (in arte Jake La Furia)

Data di nascita: 25 febbraio 1979

Luogo di nascita: Milano

Età: 45 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 95 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: rapper e produttore discografico

Moglie: Jake è sposato

Figli: Jake ha dei figli

Tatuaggi: Jake ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @thereallafuria

Jake La Furia età, vero nome e altezza

Prima di concentrarci sulle altre curiosità, scopriamo insieme chi è Jake La Furia e perché si chiama così, ma anche quanti anni ha oggi. All’anagrafe Francesco Vigorelli, è nato a Milano il 25 febbraio 1979. La sua età è di 45 anni.

Che segno è Jake La Furia, quanto è alto e quanto pesa? Per quanto riguarda il segno zodiacale dell’artista possiamo dire che è dei Pesci. Mentre la sua altezza corrisponde a 1 metro e 68 centimetri e il peso a 95 kg.

A proposito della sua biografia sappiamo ancora che è cresciuto in una famiglia che l’ha sempre stimolato artisticamente. Suo padre Giampietro Vigorelli, noto direttore artistico pubblicitario dell’agenzia D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO. Per questo ben presto Jake si è appassionato di musica e arte. In età adolescenziale ha iniziato a scrivere i primi testi rap, trovandone un veicolo di espressione. Non solo la musica, però, perché è anche appassionato di sport, e nella fattispecie di calcio e di arti marziali, che pratica regolarmente.

Dove vive Jake La Furia e perché è così legato al quartiere di Milano? Il rapper è noto per il suo amore viscerale con la città Milano, che l’ha visto nascere e crescere. Spesso ha tributato la vita urbana e le complessità del territorio.

Nel mondo della musica lo abbiamo visto emergere non solo come solista ma anche con il gruppo dei Club Dogo.

Vita privata

Chi sono la moglie e figli di Jake La Furia? Su questo argomento il cantante è sempre stato molto chiaro. Non intende rendere note informazioni sulla sua vita privata e preferisce dunque preservare e proteggere la sua famiglia quanto più possibile. È un padre e marito molto apprensivo.

Non conosciamo ovviamente il suo patrimonio, anche se molte persone sono curiose a riguardo.

Dove seguire Jake La Furia: Instagram e social

Sui vari social, da Instagram a Threads e non solo, è possibile seguire Jake La Furia. L’artista condivide tutto quello che riguarda i suoi lavori e progetti musicali.

Sempre tramite web è possibile trovare le sue immagini oggi e da giovane.

Carriera

La carriera di Jake La Furia ha spiccato il volo verso la fine degli anni ’90, quando con la formazione dei Club Dogo nel 1999 si è espresso al massimo della sua arte. Con l’album Mi Fist (nel 2003) ha raggiunto il successo, seguito da progetti come Penna Capitale nel 2004 e Vile denaro nel 2007.

Successivamente nel 2013 ha deciso di dare una svolta alla sua carriera da solista e l’ha fatto con “Musica commerciale”, un album che ha consolidato il suo successo. Ha poi continuato a produrre musica come “Fuori da qui” (2016) e “17” (2020), un progetto in cui ha collaborato con Emis Killa che ha ottenuto un grande successo.

Ma non ha scritto solo per sé. Jake La Furia è un grande paroliere e ha scritto diversi testi con riferimenti sociali e culturali. Tra i tanti ricordiamo i lavori insieme a Fabri Fibra, Marracash e Salmo. Questo l’ha persino influenzato ad ampliare ancora una volta i suoi orizzonti nella scena del rap italiano.

Album e canzoni

Quante canzoni ha fatto Jake La Furia? Sono davvero tanti i testi in collaborazioni o in solitaria portati al successo dal rapper. Ricordiamo gli album da solista come Musica commerciale nel 2013, si passa poi a Fuori da qui nel 2016 e 17 (con Emis Killa) e Ferro del mestiere nel 2020.

Con i Sacre Scuole invece ricordiamo che nel 1999 è uscito 3 MC’s al cubo. Se invece parliamo dei successi con i Club Dogo, segnaliamo nell’ordine anno e album d’uscita: nel 2003 è uscito Mi fist; poi nel 2006 Penna capitale; mentre nel 2007 Vile denaro. A seguire invece nel 2009 è stata la volta di Dogocrazia, poi di Che bello essere noi nel 2010. Due anni più tardi nel 2012 è stata la volta di Noi siamo il club. Infine rispettivamente nel 2014 e 2024 Non siamo più quelli di Mi fist e Club Dogo.

Tra gli altri progetti con la Dogo Gang, nel 2004 PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape, poi nel 2005 Roccia Music I e Benvenuti nella giungla nel 2008.

Film e programmi TV

Tra i film e cortometraggi in cui abbiamo visto Jake La Furia non possiamo che segnalare Mucchio selvaggio (2007); 5 Euro (2008); I 2 soliti idioti (2012) e Mollo tutto e apro un chiringuito (2021)

Tra i programmi televisivi che hanno visto protagonista Jake La Furia segnaliamo nell’ordine, oltre a Stra Factor e X Factor, come vedremo in seguito: Nord sud ovest est – Tormentoni on the road su Italia 1, 2013. Sempre nel medesimo canale Carpool Karaoke nel 2017 e Mai dire Talk l’anno successivo.

Poi ricordiamo Goal Deejay su Sky Uno nel 2019-2020, per passare al 2022 su TV8 con Name That Tune – Indovina la canzone; Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Poi 2016 su Nove e Discovery+.

Stra Factor

Prima di diventare giudice di X Factor, Jake La Furia lo è stato di Stra Factor nel 2017, quando la trasmissione era già in onda su Sky Uno.

Jake La Furia a X Factor 2024

Nuova opportunità lavorativa per Jake La Furia nel 2024, quando è stato annunciato come giudice di X Factor. Il rapper siede al tavolo insieme ad altri amati e apprezzati colleghi, con il compito di trovare i talenti di questa edizione del talent show.

I giudici di X Factor

Da chi è formata la giuria di X Factor 2024? I giudici del programma in onda su Sky Uno sono Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Chi conduce X Factor 2024? Alla conduzione c’è invece Giorgia.

I concorrenti di X Factor 2024

Vi starete chiedendo anche chi sono i concorrenti di questa edizione di X Factor. Presto scopriremo chi saranno i protagonisti.

