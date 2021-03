1 La replica di Martina Sebastiani

Sono passati diversi anni da quando Martina Sebastiani ha partecipato a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Gianpaolo Quarta. Da allora l’influencer ha del tutto voltato pagina e ad oggi ha una nuova relazione con Gianfranco, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. La loro relazione va ormai avanti da più di due anni e solo lo scorso febbraio con un post sui social Martina ha annunciato di essere incinta:

“Il giorno del nostro anniversario in TRE! Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti”.

Poche ore fa così per la prima volta Martina Sebastiani ha svelato di essere in attesa di una femminuccia, il cui nome sarà Vittoria. A quel punto però sotto al post dell’influencer si è scatenata la polemica. In molti hanno infatti accusato l’ex volto di Temptation Island di aver copiato il nome alla figlia di Chiara Ferragni, Vittoria Lucia Ferragni, nata tre giorni fa. Stufa delle critiche così Martina è stata costretta ad intervenire, e con un lungo sfogo ha affermato:

“Io e il mio ragazzo abbiamo scelto questo nome quando ancora non ero incinta. Non ho 20 anni che prendo spunto per il nome di mia figlia da un personaggio pubblico. Questi commenti mi lasciano perplessa sullo sviluppo celebrale di alcune persone”.

La polemica sterile che ha coinvolto Martina Sebastiani ha così trovato una conclusione dopo l’intervento dell’influencer, che nel mentre si gode la sua gravidanza e l’arrivo della sua prima figlia. A lei vanno i nostri più sinceri auguri.