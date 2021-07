Zayn Malik offende gli italiani durante Italia-Inghilterra: i fan insorgono

1 Le parole di Zayn Malik

Sono ormai anni che Zayn Malik è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo. Come sappiamo infatti il cantante ha iniziato la sua carriera quando era solo un ragazzo, dopo che è entrato a far parte della boyband One Direction. Da quel momento come sappiamo il gruppo ha ottenuto un successo pazzesco in tutto il mondo, e per diversi anni ha dominato le classifiche musicali, infrangendo un record dietro l’altro. A un tratto però Zayn ha deciso di lasciare la band, iniziando così una carriera solista. Da quel momento sono passati diversi anni e a oggi Malik ha pubblicato ben tre album, e il suo ultimo progetto risale allo scorso gennaio. Nel mentre il cantante ha anche dato il via a una bellissima storia d’amore con Gigi Hadid, e solo qualche mese fa i due sono diventati genitori di una bambina.

Tuttavia proprio nelle ultime ore Zayn Malik è finito al centro dell’attenzione mediatica. Ma cosa è accaduto e perché sull’ex membro degli One Direction è scoppiata la polemica? Andiamo a scoprirlo. Come ben sappiamo solo ieri sera si è tenuta la finale degli Europei 2020, che ha visto scontrarsi l’Italia contro l’Inghilterra. A trionfare è stato il nostro paese, ma durante il match proprio Malik ha scritto su Twitter un messaggio in cui ha offeso gli italiani! Queste le sue dichiarazioni:

“Perché l’Italia è così sporcacciona?”.

Nonostante qualcuno abbia provato a prendere le difese di Zayn Malik, tanti altri, tra cui fan stessi, hanno duramente attaccato il cantante per le sue parole, ed è così scoppiata una vera polemica. L’artista nel mentre non ha ancora commentato l’accaduto, ma non è escluso che nelle prossime ore possa intervenire per fare chiarezza sulla questione. In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo cosa ha affermato qualche settimana fa Zayn, quando nel corso di un’intervista ha svelato chi è il suo ex 1D preferito.