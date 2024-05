Zerbi e Celentano irresistibili! La parodia di Sarà perché ti amo travestiti da ricci

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Non solo le tre manche degli allievi di Amici 23 e l’annuncio dei finalisti di questa edizione. È stato anche tempo di guanto di sfida per i prof. A scendere in pista Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano con una divertente trovata delle loro!

L’esibizione di Zerbi e Celentano

Ottava puntata del Serale di Amici 23 con un colpo di scena dopo l’altro e l’annuncio dei finalisti di questa edizione del talent show. Ma è stato tempo anche di guanto di sfida tra prof. A scendere in pista anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i due prof di canto e di ballo, hanno stupito e divertito il pubblico con dei nuovi travestimenti. Che si sono inventati questa volta? Ve lo sveliamo nelle prossime righe.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno promesso che avrebbero fatto divertire il pubblico a modo loro. In che modo? Si sono travestiti da ricci e sono entrati all’interno dello studio di Amici 23 mentre strisciavano.

Ovviamente Zerbi e Cele restano imprevedibili… soprattutto nel Guanto Prof! #Amici23 pic.twitter.com/Qib4Whw0yu — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 12, 2024

A fungere da accompagnamento musicale la canzone Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, modificata in Sarà perché pungiamo! Si classifica certamente in uno dei momenti più divertenti della serata quello che ha coinvolto Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ma anche dell’intera edizione di Amici 23. D’altronde lo dicono loro stessi che gli “Zerbi-Cele sono i più fighi della tele”.

I due prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano della scuola hanno divertito e generato le risate dei giudici, così come del pubblico e della padrona di casa, Maria De Filippi. I loro colleghi hanno osservato con attenzione la loro esibizione e non sono mancate anche da parte loro delle reazioni tutte da ridere.

Insomma non avranno vinto il guanto di sfida, ma certamente in quanto a simpatia. così come originalità, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono davvero divertenti e questo non è certamente in dubbio. E a voi sono piaciuti in questa performance delle loro?