Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo danno spettacolo! Il passo a due conquista il pubblico

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Come al solito Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, i CuccaLo, hanno riservato una performance pazzesca durante la puntata del Serale di Amici 23!

Che spettacolo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Che fosse l’esibizione delle esibizioni nessuno l’ha mai messo in dubbio. Dopo Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, stasera durante la Semifinale di Amici 23, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno regalato grande spettacolo. I due insegnanti del talent show di Canale 5 hanno mostrato la loro arte sul palco. E l’hanno fatto non solo da soli, ma anche con l’aiuto degli altri ballerini professionisti.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo stavolta hanno scelto come colonna sonora della loro performance Men in Black di Will Smith. Come precedentemente detto ad aggiungersi alla coreografia anche i ballerini professionisti. È stata senza dubbio un grande spettacolo quello riservato dai due insegnanti, che come al solito non deludono le aspettative.

I #CuccaLo si giocano la vittoria di stagione del Guanto Prof… in black! #Amici23 pic.twitter.com/m5jvo1W4ED — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 12, 2024

Sia Emanuel Lo che Lorella Cuccarini hanno raccolto gli applausi del pubblico e i tanti complimenti che gli sono stati riservati dopo la loro messinscena. Anche il web è letteralmente esploso e ha commentato positivamente e con entusiasmo il bellissimo lavoro svolto dai due insegnanti di Amici 23.

A vincere la sfida contro gli Zerbi-Cele e Todarelli, sono stati proprio i CuccaLo, che hanno ottenuto il maggior numero di apprezzamenti da parte della giuria di Amici 23.