Pettinelli show ad Amici 23! Balla sulle note di Flashdance e copia la doccia di Gemma a Uomini e Donne

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Non solo i CuccaLo e gli Zerbi-Cele prendere parte al guanto di sfida sono stati anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, chiamati anche Todarelli, nella loro squadra di Amici 23. I due prof si sono esibiti sulle note di Flashdance e la Pettinelli ha dato il meglio di sé.

Lo show di Anna Pettinelli ad Amici 23

Stasera ad Amici 23 Anna Pettinelli ha dato il meglio di sé! Poco dopo la conquista della maglia della finale da parte di Marisol, si è passati al guanto di sfida prof! E no, non parliamo stavolta dei soliti battibecchi tra docenti, ma per il guanto di sfida che ha coinvolto l’insegnante con il suo collega Raimondo Todaro.

Questa sera per stupire la giuria e il pubblico Anna Pettinelli e Raimondo Todaro si sono esibiti sulle note di Flashdance! La prof di canto peraltro ha iniziato la sua esibizione in una maniera decisamente particolare rispetto al solito.

L’insegnante era infatti appesa e imbragata nella postazione degli alunni e, poco dopo, ha cominciato a lanciare coriandoli sulla furia di Amici 23. E se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Anna Pettinelli ha davvero dato il meglio di sé con il supporto di Raimondo Todaro.

La speaker di RDS ha impreziosito la performance con una doccia finale. Ebbene sì, avete compreso perfettamente. Una doccia a quanto pare copiata e ispirata a quella che già abbiamo visto con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Questa sorta di “omaggio” non è sfuggito al pubblico che, divertito, ha messo a paragone le due esibizioni tra l’insegnante di Amici 23 e la nota dama del dating show di Canale 5.

Si posiziona senza dubbio tra i momenti trash e divertenti di questa edizione del programma.