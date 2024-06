10 anni di matrimonio per Raimondo Todaro e Francesca Tocca: le foto dei festeggiamenti

Gossip

Nicolò Figini | 3 Giugno 2024

In questi ultimi giorni Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno festeggiato dieci anni di vita insieme come marito e moglie, tra alti e bassi. Ecco le foto della dolce celebrazione.

Raimondo Todaro festeggia dieci anni con Francesca Tocca

Nel corso dei mesi appena trascorsi più volte è uscito il rumor secondo il quale Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero stati in crisi. Tante le segnalazioni ma nessuna certezza fino a quando lo stesso professore di Amici 23 non ha smentito direttamente tutte le voci.

La coppia infatti è in perfetta sintona e il loro amore sembra andare a gonfe vele. Lo dimostrano per esempio gli scatti che potete vedere qui sotto: Raimondo e Francesca hanno festeggiato gli ultimi dieci anni di vita insieme come marito e moglie, tra alti e bassi. Ricordiamo, infatti, che per due anni hanno vissuto separatamente, come hanno raccontato qualche tempo fa a Verissimo:

“Tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più e non potevamo prenderci in giro. Abbiamo deciso di separarci, io sapevo di amarla ma era l’unica soluzione. Siamo stati lontani due anni ma la testa era sempre lì. All’inizio avevo paura, temevo di tornare in una relazione in cui non eravamo felici”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si scambiano un bacio

Oggi, però, come abbiamo già detto poc’anzi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme e sono più felici che mai. Qui sopra possiamo vederli nel corso dei festeggiamenti mentre si baciano, mentre qui sotto stanno ridendo divertiti. Davanti alla coppia notiamo una torta con su scritto “10 anni di noi” e uno scatto fatto in televisione.

I due innamorati festeggiano 10 anni di matrimonio

Non potremmo essere più che felici per la coppia e auguriamo loro altre decine di anni insieme. Ora non ci resta che attendere anche per scoprire se entrambi verranno riconfermati nel cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.