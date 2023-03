Le 10 città ‘più single’ d’Italia

Gossip | Social

Niccolo Maggesi | 16 Marzo 2023

Quali sono le 10 città con il numero più alto di single in Italia? Domina il Nord, che sfata anche il mito del meridionale focoso

Quali sono le città d’Italia con il più alto numero di single? Ce lo dice una ricerca realizzata da CINT, in collaborazione con il celebre sito d’incontri Meetic.

Dai risultati di questa indagine si apprende intanto un dato inequivocabile: la “singletudine” domina soprattutto nelle città del Nord. È qui che i cuori solitari sono alla disperata ricerca della loro metà, e che si augurano di trovarla durante il 2023.

I dati sono stati infatti raccolti entro il dicembre scorso, e hanno ancor più valore sul piano delle speranze e dei desideri degli “scoppiati”. Si sa d’altronde quanta malinconia e rimpianti affiorino al declinare dell’anno, e quanto grande sia il carico di buoni propositi che ci infonde l’anno a venire.

La classifica delle città ‘più single’

Dunque, in quali città italiane si è più soli ma si vuole anche trovare colui o colei con cui passare il resto della vita?

Partiamo dall’ultimo posto della classifica che è Perugia. Subito sopra troviamo Firenze e Padova, prima città del Nord a entrare nella lista.

Al settimo posto, invece, l’eccezione: Salerno. La ridente città famosa per gli splendidi scorci delle sue coste è l’unico paese del Sud Italia segnalato in questa indagine per l’alto numero di single.

Ciò la dice lunga e soprattutto sfata il celebre luogo comune secondo cui i Meridionali sarebbero i più focosi, perché dimostra invece che gli abitanti del Sud si sono “accasati”, e pare non abbiano bisogno di grosse fatiche per far conquiste.

Al sesto posto tra le città più single d’Italia troviamo poi Vicenza, al quinto Brescia e al quarto Treviso. Prendete insomma nota perché, se anche voi aspirate all’anima gemella, sarà bene che le tre provincie settentrionali rientrino nelle mete dei vostri prossimi soggiorni!

Infine, il tanto atteso podio: Como è terza, Varese seconda, mentre Bergamo si aggiudica l’ambito (?) primo posto della classifica.

A penare di più per trovare un equilibrio di coppia, dunque, sono soprattutto le città della Lombardia. Le radici di questo dato vanno forse rintracciate in una vita troppo frenetica, nelle prerogative del lavoro, in tutte quelle ansie connesse cioè alla quotidianità, e che rendendo più inquieti possono generare un’instabilità sentimentale.

Analisi sociologiche a parte, comunque, se si è single, qualunque sia la nostra provenienza, una capatina in Pianura padana sembra d’obbligo!