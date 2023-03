Parata di creator per la Notte degli Oscar su Sky Cinema

Social | Spettacolo

Redazione | 14 Marzo 2023

Le emozioni della Notte degli Oscar, tra vittorie conclamate e le immancabili delusioni di aspettative che si covavano da mesi, è andata in onda in Italia – come di consueto – su Sky.

Ad oggi, la puntata commentata in studio con la direzione di Francesco Castelnuovo è disponibile in replay su tutte le piattaforme collegate alla TV satellitare, da SkyGo a SkyQ o NOW.

È stata una lunga nottata, che ha visto il trionfo di Everything Everywhere All At Once, la nuova consacrazione di Brendan Fraser nella Hollywood che conta, e – come previsto – il caso per ora eccezionale di Michelle Yeoh, prima donna asiatica a cui sia andata la statuetta come Miglior attrice protagonista.

Quest’anno Sky ha coinvolto tra i commentatori a bordo campo non solo attori, critici e personaggi TV (in studio c’erano da Costantino Della Gherardesca a Claudio Santamaria), ma anche alcuni Web Creator.

I creator nella room di Sky Glass

Volti noti soprattutto tra i giovani e specialmente agli assidui frequentatori dei social, nella Demo Room Sky Glass c’erano Francesca Busi, Daniele Giannazzo, Martina Luchena, Vincenzo Ligresti e Isabella Premutico.

Francesca, esperta di moda, ha attribuito la palma dell’abito più bello a Jennifer Connelly, che era sul red carpet per Top Gun: Maverick e che da anni veste Louis Vuitton.

Daniele, autore e creator meglio noto come Daninseries, era alla Notte degli Oscar dopo aver di recente partecipato ai trent’anni di carriera di Laura Pausini, festeggiati da invitato speciale tra New York, Madrid e Milano. Seduto tra i colleghi e indossando un elegante abito blu intenso, Giannazzo ha parlato della soddisfazione di vedere Vanessa Hudgens, un tempo idolo degli adolescenti, condurre la sfilata delle star sul red carpet.

Martina ha ricordato le parole della regista e sceneggiatrice Sarah Polley, che ha scherzato sul suo abito dal taglio maschile per abbinarlo a scarpe più comode dei tacchi.

Vincenzo, autore per Vice, ha notato le suggestioni cinematografiche di Everything Everywhere All At Once.

Infine Isabella, esperta delle stelle, ha puntato il dito sull’affinità di Vanessa Hudgens e Austin Butler, rispettivamente del Sagittario e del Leone.