Raffaella Fico è di nuovo single



Raffaella Fico

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Raffaella Fico si era detta innamorata. Aveva ricevuto anche qualche sorpresa da Piero Neri, il fidanzato 12 anni più grande di lei. La loro relazione è durata un solo anno e, a quanto pare, ora l’ex gieffina è di nuovo single. E pensare che si erano promessi amore eterno e, addirittura, era spuntata l’idea di convolare presto a nozze: “Noi ci sposeremo”, avevano lasciato intendere.

Ma a quanto pare i piani sono saltati e quel sogno può considerarsi svanito, almeno con il suo ormai ex fidanzato. Nelle scorse ore Raffaella Fico ha aperto il box delle domande tra le storie di Instagram e ha risposto alle curiosità del fan. Così sono spuntati fuori quesiti legati alla vita privata ed è emerso appunto che la showgirl è ritornata a essere single. Qualcuno si è chiesto come mai abbia deciso di lasciarlo: “Me lo state chiedendo in tanti…”, ha confidato.

Una risposta ancor più sibillina è arrivata quando ha confermato non solo di non essere più fidanzata, ma anche di essere stata lei a lasciarlo. Infine qualcuno ha fatto notare a Raffaella Fico come in realtà i due sembravano piuttosto innamorati dai social. Lei ha risposto, senza sbilanciarsi troppo: “Lasciamo stare….Brutta pagina sentimentale. Si è rivelato per me una grande delusione”.

Le risposte di Raffaella Fico su Instagram

Non ha accennato altri dettagli Raffaella Fico al momento, quindi non sappiamo cosa sia effettivamente accaduto tra lei e l’ex fidanzato Piero Neri. Intanto alla rivista Vero l’ex concorrente del GF Vip ha dichiarato che tornerebbe volentieri a ripetere l’esperienza nel reality show: “È un’esperienza che rifarei…La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti“.

Chissà che Alfonso Signorini, specie ora che Raffaella Fico è tornata single, non possa prendere in considerazione questa idea!

