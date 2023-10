A 102 anni è morta la nonna di Elisabetta Gregoraci: “ti porterò sempre nel cuore”

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Ottobre 2023

La dedica di Elisabetta Gregoraci

Questa estate, per la precisione nel mesi di agosto, Elisabetta Gregoraci era tornata a casa per festeggiare la nonna dalla quale prende il nome per i suoi 102 anni. Da sempre i fan sanno che prova un amor incondizionato per lei e di certo non poteva mancare a questa speciale occasione.

Oggi, purtroppo, non è tempo di festeggiamenti in quanto la showgirl ha annunciato la morte della nonna tramite un post su Instagram. Ha condiviso una serie di foto in cui si mostrano felici di essere insieme. Nella descrizione, invece, leggiamo una lunga dedica:

“Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore… Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine.

Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica. Non smettevi di mangiare tutti i prodotti tipici calabresi e sei voluta rimanere a festeggiare con i tuoi figli, nipoti e pronipoti fino alla fine della serata!“.

Il ricordo di Elisabetta Gregoraci prosegue con il suo saluto alla nonna e la promessa di portarla per sempre nel cuore e di amarla:

“Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in TV a darmi il tuo supporto e affetto! Ciao mia adorata nonna Elisabetta, ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore”.

Anche noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Elisabetta e tutta la sua famiglia.