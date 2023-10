Grande Fratello, stop al doppio appuntamento: da dicembre in onda solo il giovedì

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Ottobre 2023

Grande Fratello

Secondo una recente indiscrezioni il Grande Fratello non andrà in onda il lunedì a partire da dicembre

Il Grande Fratello solo il giovedì?

Un mese fa ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore aveva annunciato in estate che ci sarebbero stati tanti cambiamenti e così è stato. Questo perché i concorrenti non sono più soltanto Vip ma sono anche persone comuni che si ritrovano per la prima volta in televisione.

Tante le dinamiche che sono nate in queste settimane. Beatrice Luzzi fa parte della maggior parte di queste. L’attrice, infatti, si è scontrata spesso con Massimiliano Varrese ma anche con altri inquilini. Ha avuto un breve flirt con Giuseppe Garibaldi, anche se ormai sembra essere finito dopo che ha scoperto ciò che ha detto su di lei:

“Lei si sente ancora più forte. Io lo so perché fa questo, non sono scemo. Non è che una donna di 50 anni…lei se ne fo**e dei figli, di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Sennò non avrebbe mai detto che doveva finire qui”.

Cosa altro ci riserverà il Grande Fratello? Al momento non lo sappiamo ma potrebbero entrare tanti nuovi concorrenti con il passare del tempo. In queste ore, però, si sta diffondendo una indiscrezione non ancora ufficialmente annunciata.

Stando al profilo Twitter Master-CiaoMaurizio, infatti, il GF non dovrebbe più andare in onda al lunedì a partire da dicembre 2023. Questo perché il suo posto dovrebbe essere preso dalla prossima edizione di Zelig. Di conseguenza, se dovesse davvero succedere, non sarebbe una soluzione permanente ma provvisoria.

Si tratta solo di una indiscrezione, per il momento. Vi dispiacerebbe? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.