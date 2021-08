Chi paga il conto in 4 ristoranti?

Le registrazioni dell’ottava stagione dello show condotto da Alessandro Borghese stanno venendo effettuate in queste settimane in giro per l’Italia. Sappiamo già che verranno toccati diversi luoghi. Tra questi, per esempio, possiamo citare: Grado, Sardegna (tra Nuoro, Alghero, Sardinia), Pantelleria, Molise (con tappa a Termoli), Siena, Asti. Le puntate minime per la nuova edizione, quindi, dovrebbero essere almeno 6. Ma c’è una domanda a cui ancora nessuno aveva dato una risposta definitiva. Chi paga il conto alla fine delle cene di 4 ristoranti?

La maggior parte di noi potrebbe pensare subito alla produzione, come accade in molte trasmissioni televisive. Oppure ancora agli sponsor o addirittura Alessandro stesso che li mette di tasca sua. Ebbene, niente di tutto questo. A rivelare l’informazione ci ha pensato il sito Cosmopolitan, il quale ha ripreso un’intervista fatta Urban Post. In quella occasione, infatti, a parlare è stato un concorrente della seconda edizione. Stiamo parlando di Ruggeri Mignini, titolare del ristorante Croisette di San Benedetto del Tronto. A coprire le spese, alla fine del pranzo o della cena, sono i ristoratori stessi.

Non importa se prendono voti alti o bassi, i costi sono tutti a carico loro. A volte è buona o ottima pubblicità. In altre occasioni, invece, non proprio. Ne abbiamo visti molti di locali che hanno preso giudizi molto negativi e critiche davvero forti. Possiamo parlare, perciò, di una sorta di investimento che fanno per farsi pubblicità attraverso la partecipazione. A volte va bene, altre volte va male e l’incasso finale potrebbe vedere una perdita di alcune centinaia di euro, le quali si riguadagneranno magari con un po’ più di fatica.

Questo è tutto. Ve lo aspettavate che a pagare il conto di 4 ristoranti fossero i ristoratori stessi? Continuata a seguirci per tante altre news.

