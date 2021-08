1 La coppia di Amici 20 in vacanza

Sangiovanni e Giulia Stabile, coppia di giovani artisti che si è innamorata tra i banchi di Amici 20, stanno portando avanti la loro relazione dopo tanti mesi. Usciti da vincitori (lei dell’edizione e lui nella categoria canto) dal programma di Maria De Filippi ormai quasi 3 mesi fa, continuano ad essere innamorati e anche più uniti di prima.

Nonostante la lontananza (lei abita a Roma e lui a Vicenza) e i tantissimi impegni lavorativi, in più occasioni hanno detto che avrebbero fatto l’impossibile per passare il tempo insieme. E così è, perché ogni volta che uno dei due ha un momento libero raggiunge l’altro, anche solo per un giorno. Ma per fortuna sono riusciti anche a ritagliarsi dei giorni di vacanza, di relax e di romanticismo.

Sangiovanni e Giulia sono stati infatti avvistati (si fa per dire dato che girano tantissimi scatti e non si nascondono più di tanto) in Sardegna. Sono partiti due giorni fa dall’aeroporto di Verona e sono volati a Villasimius, soggiornando al Tanka Village. Subito riconosciuti sulla spiaggia, hanno scattato tantissime foto con i fan (alcuni li avevano già sorpresi all’aeroporto di partenza e a quello di arrivo). Non solo bambini hanno chiesto una foto ricordo, ma anche tantissimi adolescenti e adulti. A dimostrazione che questi due giovani ragazzi (hanno 18 e 19 anni) piacciono a persone di ogni età e riescono ad unire tantissime generazioni.

Con loro sono partiti anche il fratello del cantante insieme alla fidanzata, entrambi amatissimi dai fan dei Sangiulia. Poi li ha raggiunti anche il manager della Sugar, Falso Nueve. La settimana in Sardegna, infatti, non è solo una vacanza, ma anche lavoro. La coppia è ospite di Radio Italia poiché il 13 agosto Sangiovanni si esibirà sul palco per un evento live e rilascerà anche delle interviste. Poi il 14 voleranno a Riccione per Deejay On Stage e saranno ospiti di Rudy Zerbi. Da qui poi inizieranno i lavori estivi di entrambi.

Vediamo quindi quali saranno i prossimi eventi…