Tra mare, memoria e accoglienza, il locale dei fratelli De Luca unisce eleganza e calore familiare.

Gran Crudo dello Zodiaco

Il Gran Crudo dello Zodiaco è un antipasto di mare che celebra la freschezza e la qualità del pesce crudo. Composto da un’attenta selezione di frutti di mare, è un piatto che invita a gustare i sapori autentici del mare.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

70 g di gambero viola; 70 g di gambero di Mazara del Vallo; 70 g di carpaccio di tonno; 70 g di tartare di salmone; 70 g di ricciola; 100 g di scampo; ostriche Fine de Claire; ostriche Gillardeau; succo di limone; olio EVO; sale e pepe q.b.; erbe aromatiche per decorare; frutta di stagione ed esotica

Iniziate la preparazione del Gran Crudo dello Zodiaco dedicando particolare attenzione alla pulizia dei crostacei: rimuovete con cura le interiora e sciacquateli abbondantemente sotto acqua corrente. Successivamente, passate alla lavorazione del pesce. Prendete il tonno, il salmone e la ricciola, e tagliateli a tocchetti uniformi, creando così una delicata tartare.

Per il carpaccio, procedete a sfilettare il pesce, ottenendo fette sottili e eleganti. Una volta pronti, disponete con cura tutti gli ingredienti su un ampio vassoio, precedentemente riempito di ghiaccio tritato. Questo non solo manterrà il pesce fresco, ma aggiungerà anche un tocco di presentazione. Condite il tutto con un’emulsione di succo di limone fresco, un filo di olio d’oliva extravergine, sale e pepe a piacere, per esaltare i sapori naturali del mare.

Infine, lasciate spazio alla vostra creatività: decorate il vassoio con erbe aromatiche fresche e frutta di stagione, come fettine di lime o spicchi di agrumi, che aggiungeranno colore e freschezza al piatto. Servite immediatamente su un letto di ghiaccio tritato, per un effetto scenografico e per garantire che il Gran Crudo rimanga irresistibilmente fresco. Buon appetito!

Tagliolini allo Scoglio

Dal 1986 la specialità di Casa De Luca

Il tagliolino allo scoglio è un primo piatto profumato e gustoso che racchiude i più autentici sapori del mare, cucinato secondo la nostra tradizione in una combinazione di pesce fresco e frutti di mare che rende questo piatto un vero e proprio inno alla gastronomia marinara.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

480 g di tagliolini freschi; 200 g di cozze; 200 g di vongole; 200 g di crostacei; 2 spicchi d’aglio; un peperoncino; prezzemolo fresco tritato; olio EVO; sale e pepe q.b.; vino bianco secco.

In una padella, fate soffriggere aglio e olio extravergine d’oliva, aggiungete i crostacei, le vongole e le cozze, sfumate con vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete il pomodoro precedentemente preparato , aggiungete un mestolo di brodo di pesce. Lasciate cuocere il tutto a fuoco moderato e coprite fino a quando i molluschi non si aprono. Nel frattempo, cuocete i tagliolini in abbondante acqua (sale q.b). Scolateli al dente e fateli saltare nella padella con il sugo per un paio di minuti. Amalgamate tutto e impiattate aggiungendo un filo d’olio a crudo e una spolverata di prezzemolo fresco.

Paccheri all’astice Reverenza per il gusto

I paccheri all’astice rappresentano un piatto raffinato e ricco di sapore, ideale per le occasioni speciali dove il gusto delicato dell’astice si sposa perfettamente con la salsa che lo accompagna, esaltandone ogni boccone.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

500 g di paccheri; 2 astici da 500 g circa; una cipolla; 2 pomodori maturi; un bicchiere di vino bianco; olio EVO; sale e pepe q.b.; basilico fresco.

Prendete 2 astici interi, tagliateli a metà per la lunghezza poi è bene lavarli accuratamente dopodiché si prosegue tagliando le due metà in otto parti, tagliate a metà anche le chele, a questo punto si fa soffriggere in una padella con olio di oliva prima dalla parte della polpa poi da quella del carapace, aggiungete della cipolla tritata e fate soffriggere insieme all’astice a fuoco moderato, aggiungiamo del brandy e una volta evaporato aggiungiamo salsa di pomodoro e brodo di pesce per terminare la cottura.

Nel frattempo cuocete i paccheri in abbondante acqua salata, scolate al dente e fate terminare la cottura nella salsa con l’astice in modo che la pasta assorba bene il sugo e diventi cremosa.