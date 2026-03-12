Rinaldi 1957 presenta tre etichette che rappresentano il meglio del Metodo Classico artigianale.

Per gli appassionati di cucina e lifestyle, abbiamo analizzato tre etichette che rappresentano il meglio del Metodo Classico artigianale. Tutte distribuite da Rinaldi 1957.

Eleganza marchigiana: Musa di Tenuta Musone

Dalle Marche, la proposta di Rinaldi 1957 punta sul Musa. Un Verdicchio di Jesi DOC Spumante Brut che sfida i canoni tradizionali. Questo spumante nasce da uve 100% Verdicchio dei Castelli di Jesi coltivate su suoli marnoso-arenacei. Dopo una prima fermentazione in acciaio, affronta la presa di spuma in bottiglia con un affinamento di almeno 24 mesi sui lieviti. Il risultato è un perlage fine, con una freschezza elegante che danza tra profumi vivaci e un palato raffinato.

Prestigio piemontese e Rinaldi 1957: Alta Langa di Piazzo

In Piemonte, incontriamo Ritorno in Alta Langa DOCG Brut. Un millesimato firmato Piazzo Comm. Armando. Questo blend di Pinot Nero (70%) e Chardonnay (30%) riposa 30 mesi in bottiglia. Alla vista si presenta giallo paglierino con riflessi dorati, mentre al naso sprigiona note complesse di crosta di pane, frutta secca e polpa bianca. Al palato è secco, pieno e dotato di una piacevole acidità.

La “seta” della Franciacorta: Santus Satèn

Non si può infine parlare di bollicine d’autore senza il Franciacorta Santus Satèn DOCG. Prodotto esclusivamente con uve Chardonnay, subisce una pressatura soffice e fermenta tra acciaio e tonneaux. L’affinamento minimo di 30 mesi sui lieviti regala una struttura importante e una complessità derivante dalla raccolta di uve perfettamente mature. È la scelta ideale per chi cerca un sorso ricco e vellutato.

