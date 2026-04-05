Cosa dicono le stelle per la settimana che va dal 6 al 12 aprile 2026? Scopriamo le previsioni e la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss.

Oroscopo di Joss, la classifica dei segni per la settimana

1- Oroscopo di Joss: Toro

Settimana davvero interessante, soprattutto in amore, dove torna una bella complicità fatta di gesti semplici ma sentiti. Se sei in coppia, si recupera intesa; se sei single, potresti fare un incontro che lascia il segno. Sul lavoro arrivano conferme che aspettavi da tempo, anche se dovrai mantenere la calma. Non è il momento di strafare, ma di consolidare. Tutti i pianeti brillano al tuo cospetto.

2 – Oroscopo di Joss: Pesci

Le emozioni scorrono più leggere e riesci a esprimerti meglio, senza troppi filtri. In amore c’è più apertura e questo aiuta a chiarire situazioni rimaste in sospeso. Sul lavoro hai buone intuizioni, ma devi fidarti di più di quello che senti. Qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il tuo impegno. Si apre una ciclica energetica fatta di importanti svolte e cambiamenti: Urano si avvicina.

3 – Oroscopo di Joss: Cancro

Settimana dolce ma anche concreta: in amore senti il bisogno di stabilità e di certezze, e fai bene a cercarle. Chi è in coppia rafforza il legame, mentre i single devono uscire dal guscio. Sul lavoro serve pazienza, ma le basi che stai costruendo sono solide. Non scoraggiarti per piccoli rallentamenti. Volta pagina circa il passato: un futuro nuovo e luminoso sta per arrivare.

4 – Oroscopo di Joss: Ariete

Hai una bella energia, anche se in amore potresti essere un po’ impulsivo. Attenzione alle parole di troppo: meglio contare fino a dieci. Sul lavoro invece sei determinato e pronto a prenderti ciò che ti spetta. Le occasioni non mancano, ma vanno gestite con lucidità. La concentrazione di energie presenti nel tuo segno invitano all’azione, ma anche alla prudenza: non essere troppo impulsivo con qualcuno vicino a te.

5 – Oroscopo di Joss: Leone

In amore hai voglia di sentirti al centro dell’attenzione, e questa settimana qualcuno potrebbe davvero sorprenderti. Tuttavia, evita di pretendere troppo. Sul lavoro sei creativo e propositivo, ma devi anche ascoltare di più chi ti circonda. Un confronto potrebbe rivelarsi utile. Si apre un periodo di prese d’atto e svolte importanti: alcune scelte imminenti potranno cambiare le tue sorti lavorative.

6 – Oroscopo di Joss: Gemelli

Settimana un po’ altalenante nei sentimenti: passi da momenti di entusiasmo a piccoli dubbi. Nulla di grave, ma serve chiarezza. Sul lavoro sei pieno di idee, anche se non tutte trovano subito spazio. Meglio selezionare e puntare su ciò che conta davvero. Mercurio rimane in disarmonia al Sole e questo ti conduce con facilità ad innervosirti: mantieni la calma e sii il più zen possibile.

7 – Oroscopo di Joss: Sagittario

In amore senti il bisogno di libertà, ma questo potrebbe creare qualche distanza con chi ti sta accanto. Cerca un equilibrio. Sul lavoro hai voglia di cambiare qualcosa, ma non è ancora il momento giusto per stravolgere tutto. Meglio osservare e prepararsi.

8 – Oroscopo di Joss: Acquario

Settimana un po’ introspettiva: in amore preferisci stare sulle tue e capire meglio cosa vuoi davvero. Non è chiusura, ma bisogno di spazio. Sul lavoro sei riflessivo e questo ti aiuta a evitare errori. Le risposte arriveranno, ma con calma. Venere in quadratura col concorso di uno stellium di pianeti in sestile, ti ricorda che se vuoi qualcosa, devi adoperarti con la tua buona azione per ottenerlo.

9 – Oroscopo di Joss: Vergine

In amore tendi a pensare troppo, rischiando di complicare situazioni semplici. Prova a lasciarti andare un po’ di più. Sul lavoro invece sei preciso come sempre, ma potresti sentirti sotto pressione. Non caricarti di responsabilità che non ti spettano. Mercurio nel tuo settimo campo solare invita alla prudenza nelle firme contrattuali.

10 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Settimana un po’ impegnativa sul piano emotivo: in amore potresti sentirti distante o poco compreso. Meglio chiarire senza chiuderti. Sul lavoro ci sono sfide da affrontare, ma anche la possibilità di dimostrare quanto vali. Serve costanza. Il momento chiama la necessità di aggiustare tutte le situazioni instabili: le scelte sono decisive.

11 – Oroscopo di Joss: Scorpione

In amore emergono tensioni o piccoli contrasti che vanno gestiti con calma, evitando reazioni impulsive. Non tutto è come sembra. Sul lavoro sei determinato, ma rischi di scontrarti con qualcuno. Meglio scegliere le battaglie giuste. Venere in opposizione ti ricorda di divertirti con gli altri: forse qualcuno dal passato sta tornando.

12 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Settimana un po’ sottotono nei sentimenti: ti senti indeciso e questo crea distanza. È il momento di ascoltarti davvero. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza accumulata, e si fa sentire. Rallenta dove puoi e rimanda decisioni importanti. E’ un momento importante in cui dovrai allontanarti da situazioni tossiche e non economicamente vantaggiose. Taglia i rami secchi del passato.