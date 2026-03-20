E’ stato tra i primi concorrenti a entrare nella Casa e il suo nome sta rimbalzando ovunque sui social: ma chi è esattamente Renato Biancardi?

Renato Biancardi è stato tra i primi quattro concorrenti a entrare nella Casa del GF Vip 2026 e ha subito attirato l’attenzione del pubblico: determinato, ironico, sicuro di sé, tanto da aver già suscitato un certo interesse in Ibiza Altea. Con oltre 203mila follower su Instagram, Renato Biancardi è pronto a farsi conoscere meglio e a conquistare tutti con la sua energia contagiosa.

Chi è davvero Renato Biancardi: altezza, età, lavoro

Renato Biancardi è nato a Napoli il 31 agosto del 1993, ha quindi 31 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. L’altezza non è nota, ma siamo circa sui 1,88 metri. Cresciuto nel capoluogo campano, fin da giovanissimo si è appassionato di musica, moda e recitazione. Dopo essersi diplomato al liceo classico Sannazzaro, Renato ha deciso di lasciare la Campania e di traferirsi a Roma, per provare a realizzare i suoi sogni. Qui infatti ha frequentato un’accademia di recitazione anche se il primo passo nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel mondo della moda, lavorando come modello e fotomodello. Nel 2018 arriva il debutto nella Tv grazie al reality “Ex On The Beach Italia”, condotto da Elettra Lamborghini e trasmesso da MTV. Parallelamente ha cominciato a farsi conoscere sui social, ottenendo un discreto successo come cantante, grazie a hit quali “Pino Givenchy”, “Malessere” e “Super Mario”. Successivamente ha continuato a lavorare nel mondo della comunicazione diventando creative manager per la Do Up Agency, agenzia specializzata nel campo della musica elettronica. Renato Biancardi ha costruito la sua popolarità sui social, su Instagram non solo condivide scatti e video del suo lavoro, ma anche della sua vita quotidiana.

Renato Biancardi: moglie e figlia

Cosa sappiamo della sfera sentimentale di Renato Biancardi? In passato è stato legato a Jessica Ferrara, anche lei concorrente del reality “Ex On The Beach Italia”. Oggi invece sappiamo che ha una figlia, Roberta, nata dalla relazione con l’ex moglie Enrica Grassi. Sui social Renato è solito condividere diversi momenti proprio con la figlia, mostrando un legame molto forte. Proprio per sentire la vicinanza di Roberta, nella Casa del GF Vip Renato Biancardi ha portato con sé un elastico blu come portafortuna.

Renato Biancardi e l’amicizia con Stefano De Martino

Il nome di Renato Biancardi è stato spesso associato a quello di Stefano De Martino. Presente al matrimonio del creator con Enrica Grassi, erano circolate voci circa il fatto che Renato e il conduttore napoletano fossero amici di infanzia, voce però poi smentita dallo stesso Biancardi, che ha raccontato che lui e De Martino si sono in realtà conosciuti circa sei anni fa grazie ad amicizie in comune.

Renato Biancardi al Grande Fratello Vip 2026

Renato Biancardi è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 che hanno varcato la storica porta rossa in anticipo, ovvero venerdì 13 marzo, quattro giorni prima dell’inizio ufficiale del reality. Il creator napoletano è pronto a stupire e a conquistare il pubblico ma del resto, con una personalità così vulcanica, come potrà non riuscirci? Intanto, proprio nelle ultime ore, un’altra gieffina, ovvero Ibiza Altea, nonostante abbia affermato di non essere entrata nelle Casa per cercare una relazione, alla domanda da parte di Adriana Volpe su chi, tra gli uomini presenti, le ha suscitato maggiore interesse, la sua riposta è stata proprio Renato Biancardi. Chissà.