Nicolò Brigante è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Ex tronista di Uomini e Donne, imprenditore digitale, modello e siciliano doc: uno che il palcoscenico televisivo l’ha già assaggiato, ma questa volta vuole andare fino in fondo. Chi è davvero? Quanti anni ha? Ha una fidanzata?

Chi è davvero Nicolò Brigante: età e lavoro

Nato il 22 ottobre 1994 a Scordia, in provincia di Catania, Nicolò Brigante ha 31 anni. Da piccolo sogna di fare il calciatore, ma un infortunio lo costringe ad abbandonare troppo presto quel sogno. Una storia che conosce bene chiunque abbia dovuto cambiare strada all’improvviso – e che racconta già molto del carattere di quest’uomo.

Nicolò misura circa 1,84 metri, con un fisico atletico e curato, frutto di una vita attiva e attenta al fitness. Siciliano fino al midollo: ama viaggiare, ma appena può torna sempre alla sua adorata Sicilia.

Lavora come imprenditore nel settore digitale, occupandosi di e-commerce e promozione delle eccellenze siciliane. Parallelamente ha intrapreso la carriera di modello e influencer, attività che lo ha avvicinato progressivamente al mondo della televisione. Su Instagram è registrato con il profilo @nicolo_brigante_real, seguito da oltre 161mila persone.

Nicolò Brigante a Uomini e Donne: la storia con Virginia Stablum

Il grande pubblico lo conosce grazie a Maria De Filippi. Nel 2017 supera i provini per Uomini e Donne, ma inizialmente rinuncia a partecipare perché è impegnato sentimentalmente. Dopo il ritiro di Mattia Marciano, la produzione gli affida il trono rimasto vacante. La scelta finale cade su Virginia Stablum, con cui lascia il programma nel maggio 2018. La storia, però, dura poco più di un mese: il rapporto non funziona lontano dalle telecamere. Virginia racconterà di aver notato comportamenti freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori, senza tradimenti né terze persone — semplicemente, qualcosa che fuori dalla tv non ha mai davvero preso vita.

Nicolò Brigante ha una fidanzata?

Dopo la rottura con Virginia, il gossip su di lui si è fatto più silenzioso. Il suo nome è stato accostato a poche indiscrezioni, tra cui un presunto legame con una farmacista siciliana, mai confermato. Oggi risulta single, e i suoi social raccontano soprattutto viaggi, fitness e la famiglia — incluso il suo cane René, a cui è legatissimo. Chissà che la Casa del Grande Fratello non cambi qualcosa anche sul fronte del cuore.

Nicolò Brigante al Grande Fratello Vip 2026

Dopo diversi anni lontano dalla televisione, Nicolò torna sul piccolo schermo come concorrente del Grande Fratello Vip 2026, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste, partito il 17 marzo 2026. Un ritorno che sa di rivincita. Stavolta, niente trono e niente corteggiatrici: solo lui, la Casa e il pubblico a giudicarlo.