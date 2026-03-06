Riflessi Bardolino: il nuovo ristorante di AQUALUX Hotel tra gusto e benessere
Riflessi Bardolino è la novità con cui l’AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme, sulla sponda veronese del Lago di Garda, inaugura la primavera. Più che un semplice ristorante. Un progetto gastronomico d’eccellenza aperto anche a chi non soggiorna in hotel. Un percorso che affonda le radici nel territorio strizzando l’occhio a suggestioni mediterranee.
L’esperienza di Riflessi Bardolino tra sostenibilità e alta qualità
Da Riflessi Bardolino, l’approccio mette al centro l’ospite e il suo benessere. Il menu, dinamico e rigorosamente stagionale, si basa su tre pilastri.
- alta qualità, salute e sostenibilità.
- personalizzazione totale: percorsi enogastronomici creati sui gusti del cliente.
- inclusività a tavola: ampia scelta di piatti vegetariani, vegani e massima attenzione a intolleranze o allergie.
La firma di Angelo Biscotti e il tocco mediterraneo per Riflessi Bardolino
Il progetto nasce dalla consulenza di Angelo Biscotti, chef di spicco nel panorama food & beverage. Biscotti ha portato ad Aqualux l’influenza delle sue radici cilentane.
La proposta di Riflessi Bardolino segue un modello nutrizionale equilibrato: olio d’oliva DOP, cereali, legumi e prodotti freschi, garantendo piatti leggeri, ma ricchi di carattere.
Il piatto simbolo di Riflessi Bardolino: il Riso del Signor Bruno
Piatto signature di Riflessi Bardolino è il Riso Vialone Nano alla tinca… del Signor Bruno. Un omaggio a Bruno Viola, fondatore di Aqualux. In questa ricetta, curata dallo chef Angelo Alessi, si ritrovano i profumi del Garda e degli ulivi. Un modo per celebrare la memoria del territorio con tecniche moderne.
L’oro del Garda: l’Olio Viola
In una location dove il microclima favorisce eccellenze uniche, il protagonista non può che essere l’Olio del Garda DOP.
Un legame indissolubile con la famiglia Viola che, dal 1950, produce l’omonimo olio, simbolo di qualità e tradizione che arricchisce ogni creazione del ristorante.