Anticipazioni Endless Love puntata 3 aprile: Nihan dà appuntamento a Kemal e viene sorpresa da Emir

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Endless Love

Cosa ci riserva la trama odierna della puntata del 3 aprile di Endless Love? Scopriamo insieme le anticipazioni di Endless Love di oggi!

Anticipazioni Endless Love 3 aprile

Dove eravamo rimasti? Al rientro dalla Pasqua, ieri su Canale 5 è tornato il consueto appuntamento con Endless Love. Si è trattato di una puntata (QUI PER RECUPERARE COSA È SUCCESSO) piuttosto movimentata.

Ma oggi 3 aprile cosa dicono le anticipazioni di Endless Love? Dopo la rivelazione di Ozan, Nihan gli ha consigliato di allontanarsi da Zeynep. Il ragazzo si è detto innamorato della sorella di Kemal. Ma Nihan (a sua volta ex dell’imprenditore) vorrebbe che non si creino altri guai.

Dalla sua proprio Nihan invia un messaggio a Kemal per chiedergli di incontrarsi davanti al murales dove alcuni anni prima gli aveva dichiarato il suo amore. Lui la osserva dall’auto e aspetta che lei vada via.

Sempre secondo le anticipazioni di Endless Love, Nihan scopre che la casa in cui avrebbe voluto passare il resto della sua vita con Kemal, ora è in vendita, ed Emir (ignorando le ragioni del suo interesse) decide di acquistarla.

Dopo le parole di Nihan, anche la madre Vildan impone a Ozan di mantenere le distanze da Zeynep. Cosa succederà nel prossimo episodio? QUI tutti i dettagli.

Quando va in onda Endless Love

Ora che sappiamo le anticipazioni di anticipazioni di Endless Love, ricordiamo quando va in onda la serie turca oggi 3 aprile su Canale 5.

Il serial possiamo vederlo ai seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10 .

al dalle . il sabato invece dalle 14:30 alle 16:30, quando poi la serie TV lascia spazio a Verissimo.

Quante puntate sono di Endless Love

Le anticipazioni turche di Endless Love le conosciamo così come quando va in onda. Il pubblico però si chiede anche quante puntate sono in totale.

Gli episodi, che vantano ovviamente la traduzione italiana, sono parecchi, dato che a dispetto della Turchia, qui ogni appuntamento ha una durata di circa 25-35 minuti.

Se volete sapere invece quante stagioni ha Kara Sevda, sappiamo che la serie turca vanta due stagioni con 35 e 34 episodi ciascuna.

Endless Love: dove vederlo in TV e streaming

Dove vedere tutte le puntate di Kara Sevda (Endless Love) in streaming in italiano? C’è la possibilità di vedere gli episodi non solo su Canale 5, ma anche su Mediaset Infinity. In base alle vostre esigenze vi basta seguire su sito o app.

Grazie a Mediaset Infinity Endless Love si può guardare sia in diretta, ma anche recuperare la puntata in un secondo momento. La piattaforma dispone infatti di tutti gli episodi, con la trama dell’amata serie turca.

Non vi sveliamo, invece, come finisce Endless Love, per non levarvi la sorpresa. Ma potete seguire passo passo tutte le anticipazioni!