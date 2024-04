A Valenza nel salone di Gonzalez Villaverde: Pablo e le mani nei capelli

NEWS

Redazione | 2 Aprile 2024

Pablo Gonzalez Villaverde nasce a Asunción in Paraguay nel 1986 da una famiglia povera, che a malapena aveva il necessario per vivere.

Già da bambino, precisamente all’età di 7 anni, si prodiga a favore della sua famiglia caricando il suo cestino di empanadas cucinate dalla mamma e andando allo stadio a venderle e tirare su qualche soldino in più, essenziale per la sua famiglia.

La sua mamma gli insegna a impagliare le sedie. Pablo fa trecce su trecce e questa sua grande abilità rende ancora più viva in lui la grande passione che lo accompagnerà in tutto il suo percorso. E così, all’età di 10 anni, Pablo inizia a sperimentare le sue prime acconciature su amici, parenti e donne del vicinato.

Una delle sue maestre di scuola lo nota e decide di iscriverlo a una gara a livello provinciale, sovvenzionando di tasca sua la quota per partecipare: Pablo arriva primo stupendo i giudici presenti!

Nessuno mai si sarebbe immaginato che un ragazzino di 12 anni sarebbe stato in grado di creare un’acconciatura tanto elaborata. Gli offrono così il posto in una scuola professionale, ma i soldi mancavano e la sua famiglia non può permettersi di pagare la retta.

La mamma trova un accordo: Pablo frequenta la scuola a patto che lei si adoperi a fare le pulizie nella struttura stessa. Inizia così la formazione di Pablo.

Da lì a poco arrivano le prima gare regionali e poi quelle nazionali, fino ad arrivare alla Coppa Sudamerica dove Pablo vince il prestigioso titolo.

Questo premio gli aprirà le porte alla vera professione: Pablo arriva in Italia da dipendente! Si trasferisce in un paesino della Lomellina, dove oltre a imparare l’italiano viene cresciuto come un figlio da una splendida donna che diventa la sua “mamma italiana”.

Per due anni di fila, nel 2010 e nel 2011, vince il campionato del mondo dei coiffeur (OMC), e nel 2019 realizza il suo sogno: apre un salone tutto suo!

Decide di aprirlo a Valenza, la famosa città dell’oro, e in poco tempo struttura la sua clientela che può vantare da personaggi del grande schermo a proprietari di grandi griffe di gioielleria.

Ad ogni cliente offre una consulenza personalizzata per trovare la giusta acconciatura, ma anche una diagnosi specifica per prendersi cura di eventuali capelli danneggiati e riportarli al massimo del loro splendore.

Bravo Pablo!

a cura di Chantal De la Croix