1 Gli abiti di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021

Nella prima serata del Festival più atteso della televisione italiana si sono esibiti i primi 13 cantanti in gara tra i Big. Tra loro, per esempio, Aiello e Arisa. Poco dopo, poi, è arrivato il turno di una coppia molto attesa e amata dal pubblico. In passato hanno già collaborato e hanno portato a casa diversi successi. Parliamo, quindi, degli abiti indossati da Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021.

Grazie all’account Twitter di Manuel Di Gioia conosciamo il brand degli outfit. Purtroppo, almeno al momento non abbiamo idea di quale sia il loro costo. Dall’immagine qui sotto, però, possiamo vedere che quello della giovane cantante è firmato MiuMiu (e un nuovo taglio di capelli), mentre quello del rapper è targato Versace.

Gli abiti di Francesca Michielin e Fedez a Sanremo 2021

Sul palco dell’Ariston, quindi, il duo ha portato il nuovo brano intitolato “Chiamami per nome“. Attendiamo maggiori informazioni per quanto riguarda il costo e non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, per, continuate a seguirci per non perdervi ulteriori dettagli sugli outfit, ma anche eventi particolari, che vedremo nel corso della settimana sanremese.

Dandovi appuntamento al prossimo articolo per quanto riguarda i prossimi cambi d’abito per le due celebrità, vi invitiamo a continuare a leggere per scoprire ulteriori news.