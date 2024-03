Gli abiti indossati da Rihanna al matrimonio indiano sono di due stiliste italiane

NEWS

Nicolò Figini | 7 Marzo 2024

Rihanna, in occasione della sua performance al matrimonio indiano, è stata vestita da due stiliste italiane

Forse non lo sapevate ma gli outfit indossati da Rihanna, durante la sua esibizione al party che precede il matrimonio indiano del figlio dell’uomo più ricco in Asia, appartengono a due stiliste italiane.

Gli outfit di Rihanna

Rihanna è tornata sulle scene in grande stile dopo essere volata in India, più specificatamente, a Jamnagar nello stato del Gujarat a Nord di Mumbai. L’occasione speciale è stata un party organizzato dall’uomo più ricco dell’Asia, ovvero Mukesh Ambani. Si tratta di un imprenditore presidente delle Reliance Industries e nono uomo più ricco al mondo.

La popstar si è esibita alla festa che precede il matrimonio del figlio Anant Ambani, che convolerà a nozze nel mese di luglio con la compagna Radhika Merchant. La scaletta comprendeva un totale di 19 canzoni e l’artista ha fatto ballare tutti i presenti, conquistandoli anche con i suoi outfit mozzafiato.

Forse vi sarete chiesti a quale brand appartengono gli abiti indossati da Rihanna. La risposta è che la cantante si è affidata a un brand fondato da due stiliste italiane. Questo si chiama The Attico e le fondatrici sono Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Sul sito ufficiale leggiamo la mission e qualche informazione di più sulla casa di moda in questione:

“Attico, italiano per penthouse, è una parola che evoca visioni di abbandono voluttuoso dall’ultimo piano. The Attico, con l’articolo determinativo, nasce da un’idea di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini.

Le due designer italiane lanciano il progetto nel 2016 partendo da un amore comune per glamour e polvere di stelle. Desiderose di condividere la propria visione con chiunque la pensi allo stesso modo, invitano: join us upstairs”.

Non sappiamo al momento quale fosse il costo degli abiti indossati da Rihanna durante il party in India, ma probabilmente le stiliste li hanno creati su misura per la popstar internazionale.