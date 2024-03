Anticipazioni GF del 7 marzo, le news sul Grande Fratello

NEWS

Andrea Sanna | 7 Marzo 2024

Grande Fratello

Oggi 7 marzo su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GF. Conosciamo insieme le news e anticipazioni del Grande Fratello in vista della serata.

Anticipazione Grande Fratello

Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello per il 7 marzo? Uno degli argomenti cardine vede nuovamente protagonisti Perla e Mirko. Il confronto di lunedì in studio non è stato positivo e stasera Signorini vorrà vederci chiaro. Nel mentre Perla è andata in crisi per questo.

Sullo sfondo il rapporto tra Alessio e Perla messo più volte in discussione: c’è qualcosa di più di un’amicizia? Loro negano un coinvolgimento, ma non è escluso che stasera si possa tornare sulla faccenda.

Sempre la Vatiero ha avuto una dura lite con Federico in Casa, che ha coinvolto anche gli altri coinquilini. I più hanno invitato il modello a lasciare correre certe cose in un momento delicato per la gieffina.

Intanto Alessio pare abbia un interesse per Anita, che sembra incuriosita da lui. Le anticipazioni del Grande Fratello svelano che questa sera si farà luce su questo rapporto, anche in seguito alle parole dette dalla Olivieri su Edoardo, il ragazzo che la aspetta fuori.

Altro argomento potrebbe essere il chiarimento avuto da Anita e Giuseppe, che però non sembra convincere tutti. Criticato, però, il comportamento dell’inquilina che secondo alcuni non sarebbe stata molto limpida nei confronti di Garibaldi.

Non mancheranno considerazioni da parte degli inquilini della Casa riguardo alle dinamiche citate.

Le news e ultim’ora concorrenti: anticipazioni del Grande Fratello

Non è escluso si possa parlare anche del rapporto tra Greta e Sergio, molto chiacchierato dentro e fuori dalla Casa. Sta nascendo qualcosa tra i due?

Potrebbero non mancare anche delle sorprese questa sera al GF. Secondo quanto rivelano le indiscrezioni stasera Federico riceverà una sorpresa da mamma Carla.

Peraltro secondo le anticipazioni del Grande Fratello stasera si aprirà un televoto per il secondo finalista.

Anticipazioni Grande Fratello 2023 e le percentuali sondaggi

Ora che abbiamo scoperto le anticipazioni del Grande Fratello è tempo di scoprire le percentuali dei sondaggi. Novella2000.it vi ha chiesto di chiedere chi salvare tra Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona.

I lettori di Novella2000.it hanno dato il massimo di preferenze a Simona, che ha raggiunto il 57%, seguita da Anita seconda al 10%. Successivamente Massimiliano e Greta all’8% (a distaccarli pochi voti di differenza). Poi si passa a Federico al 7%. Mentre a chiudere Letizia e Grecia rispettivamente al 5% e al 4%.

Se così dovesse essere dunque potrebbe uscire Grecia questa sera. Ma solo il responso del GF ci dirà la verità.

Stasera a che ora va in onda la puntata del Grande Fratello

Se vi state chiedendo invece a che ora va in onda il Grande Fratello questa sera, l’orario di inizio della puntata è per le 21:35 più o meno.

Inizialmente conosceremo le anticipazioni del Grande Fratello svelate da Alfonso Signorini e, in seguito, l’appuntamento entrerà nel vivo.

Dove e quando va in onda il Grande Fratello

Il Grande Fratello quando va in onda e dove? Il programma condotto da Alfonso Signorini per tutto il mese di marzo va in onda il lunedì e il giovedì in prime time su Canale 5.

Sono a disposizione però anche Mediaset Extra, la piattaforma di Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e il sito ufficiale del Grande Fratello per non perdervi nemmeno una dinamica. La diretta ha come inizio le 09:00 del mattino e si conclude alle 02:00. Quando poi c’è la puntata si arriva fino alle 03:00.

In settimana il Grande Fratello va in onda quotidianamente anche su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 con delle strisce quotidiane:

Il lunedì al venerdì : alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. Poi: alle 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4.

al : alle Poi: alle Invece il sabato e la domenica il GF va in onda alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Al Grande Fratello chi sono i concorrenti ancora in gara? Tra le donne segnaliamo: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

Per gli uomini invece: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi.

Non mancano poi i concorrenti che sono stati eliminati dal GF: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. E ancora: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Rosanna Fratello, Monia La Ferrera. Poi ricordiamo anche Vittorio Menozzi e Stefano Miele.

Qualcuno ha invece abbandonato anzitempo il programma. Nell’ordine: Heidi Baci (ggi al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer, Marina Fiordaliso e infine Marco Maddaloni.

Con queste news e anticipazioni sul Grande Fratello vi diamo appuntamento a questa sera.