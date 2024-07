Strane foto e strani commenti nel profilo Instagram di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta. L’account è stato rimosso, ma si pensa possa essere stato vittima di un hackeraggio. Ecco cosa è successo.

Le azioni social e scioccanti di Achille Costacurta che fanno pensare a un hackeraggio

Sono rimasti scioccati gli utenti Instagram che hanno guardato nelle ultime ore le storie di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e di Alessandro Costacurta. Infatti sono apparse strane foto e strane frasi che hanno destato anche preoccupazione. Per questo motivo si pensa che sia stata un hackeraggio a tutti gli effetti. Ma cosa è successo? Vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

In pratica poche ore fa nelle storie del profilo Instagram dell figlio diciannovenne della Colombari sono apparsi contenuti decisamente controversi. Prima si è vista una foto con in primo piano una bustina di plastica contenente una polvere rosa non identificata. Inoltre c’era la scritta: “Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi”. In un altro scatto, invece, si vedevano un mucchio di mazzette di soldi e la scritta: “Vai, come si traffica”.

In queste foto Achille Costacurta non appare mai, ma in una successiva vediamo la stessa polverina rosa messa all’interno del passaporto dove si possono notare i dati anagrafici del ragazzo. Anche in questo caso una frase che preferiamo non riscrivere. Ma non finisce qui, perché c’è stata un’altra azione social davvero strana e che fa pensare.

Sotto un paio di foto di Martina Colombari in costume c’è stato il commento proprio del figlio Achille Costacurta col suo profilo Instagram. E le frasi lasciano senza parole. Si legge ad esempio: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca***. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.

Dopo tutti questi post, l’account social del figlio della Colombari è stato rimosso. Per questo motivo si fa ancora più strada l’ipotesi dell’hackeraggio. Il sito Fanpage.it ha chiesto qualche informazione al rappresentate dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Si apprende, però, che la polizia postale starebbe già indagando per capire cosa sia accaduto.