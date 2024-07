Durante il secondo concerto a San Siro di Taylor Swift si è guastato il piano della pop star e così a intervenire è stato il tecnico, che è salito sul palco prontamente.

Si guasta il piano di Taylor Swift

Dopo 13 anni di attesa finalmente Taylor Swift è tornata in Italia. Sabato 13 e domenica 14 la pop star americana si è esibita con due concerti evento allo stadio San Siro di Milano. La cantante si conferma così essere la seconda artista donna nella storia, dopo Laura Pausini, a cantare per due sere di fila al Meazza di Milano e di certo i suoi live promettono di restare nella storia. Non sono naturalmente mancate le emozioni durante queste serate e senza dubbio uno dei momenti più significativi è stato quando il pubblico ha intonato il celebre coro “sei bellissima”, facendo commuovere la Swift. Ma non solo.

LEGGI ANCHE: Il vero spettacolo non è Taylor Swift, ma i suoi incredibili fan

La stessa Taylor ha più volte ribadito di non aver mai percepito così tanto calore da parte del pubblico. In più ha promesso di ritornare presto nel nostro paese. Ieri sera nel mentre nel corso del secondo live è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto sorridere i presenti.

LEGGI ANCHE: Battiti Live 2024 torna con la seconda puntata: la scaletta della serata

Poco prima di eseguire una delle Surprise song della serata, il piano di Taylor Swift si è guastato. A quel punto è stato necessario l’intervento di un tecnico che è salito prontamente sul palco. Poco dopo il problema è stato risolto e così la pop star ha eseguito Getaway Car, con grande gioia del pubblico. Il video del momento nel mentre ha fatto in breve il giro dei social e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Il momento con il pianoforte guasto, lei che scherza col tecnico, l’urletto OH quando scatta la chiusura e poi Getaway car:?siamo stati benedetti #TheErasTour #MilanTSTheErasTour #TaylorSwift #TaylorSwiftErasTourMilan pic.twitter.com/gF8rnEccXy — Il farmacista di Lavagna (@neodie) July 14, 2024

Di certo dunque i due concerti di Taylor a San Siro stanno ancora facendo discutere e senza dubbio nei prossimi giorni si parlerà ancora molto di questo evento.