Per il capodanno Rai a condurre L’Anno che verrà ci sarà Marco Liorni al posto di Amadeus, sbarcato sul Nove

Ora che Amadeus è passato a Discovery c’è da trovare un sostituto anche per L’Anno che verrà, il programma del Capodanno di Rai1. Se pensavate che potesse toccare (nuovamente) a Carlo Conti, vi sbagliate. La scelta infatti pare essere ricaduta su Marco Liorni.

Il conduttore de L’Anno che verrà sarà Marco Liorni

Un po’ di cambiamenti in Rai da qualche mese a questa parte e sicuramente il più grande terremoto è stato l’addio di Amadeus non solo da Sanremo ma proprio dalla stessa azienda televisiva pubblica. E così il noto conduttore è passato alla concorrenza di Discovery dove pare porterà il suo I soliti ingoti.

Vista la situazione, la Rai è corsa ai ripari con la sostituzione di Amadeus in alcuni programmi di punta che lui conduceva. Ecco che Affari Tuoi dovrebbe essere condotto da Stefano De Martino, ma le ultime indiscrezioni parlano di una prova a porte chiuse per l’ex ballerino di Amici per capire se possa essere il degno sostituto.

Il programma più importante della Rai, cioè il Festival di Sanremo, è andato a Carlo Conti. E L’Anno che verrà? Sarà condotto anche questo dal direttore artistico della kermesse musicale? In questo caso nessun ritorno per Conti e il passaggio di testimone va a un altro amato conduttore Rai. Stiamo parlando di Marco Liorni.

A dare la notizia è stato Giuseppe Candela su Dagospia che ha parlato anche di una co-conduttrice al suo fianco. Il giornalista, infatti, scrive: “I vertici Rai, escluso l’impegnatissimo Carlo Conti, hanno deciso di puntare su Marco Liorni, che tornerà dal prossimo novembre alla conduzione de L’Eredità, quiz record d’ascolti. Al suo fianco sarebbe prevista la presenza di una co-conduttrice ancora non individuata”.

Insomma vedremo Liorni non solo nel seguitissimo L’Eredità, ma ci farà compagnia anche per il prossimo Capodanno Rai.