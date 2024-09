Ieri sera su Rai 1 è andato in onda Semplicemente Fiorella, il concerto evento organizzato in occasione dei 70 anni di Fiorella Mannoia. A salire sul palco come ospite è stata anche Elodie e quando la padrona di casa ha elogiato la sua collega, quest’ultima non ha potuto trattenere la commozione.

Le parole di Fiorella Mannoia per Elodie

Grandi emozioni ieri su Rai 1. Sul primo canale è andato infatti in onda Semplicemente Fiorella, il concerto evento dedicato ai 70 anni di Fiorella Mannoia. Nel corso della serata, che si è svolta presso le Terme di Caracalla a Roma, la celebre artista si è esibita con una super band e un’orchestra sinfonica e ha presentato tutti i suoi più grandi successi. Ma non solo. A salire sul palco sono stati anche diversi ospiti, che hanno impreziosito lo show. A raggiungere la Mannoia sono stati artisti del calibro di Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Noemi e tanti altri.

A emozionare il pubblico è stato anche il bellissimo duetto che Fiorella Mannoia ha eseguito con Elodie. Le due si sono infatti esibite sulle note di Nessuna conseguenza e il momento ha lasciato tutto il pubblico senza parole. Al termine della performance però è accaduto qualcosa di inaspettato. Fiorella infatti ha speso bellissime parole per Elodie, elogiando la sua collega e amica. In merito la Mannoia ha affermato:

“Voglio dire due parole a questa donna, che è brava, è bella ed è pronta a fare un salto internazionale, perché nessuna è come te. Volevo dire anche che è una donna intelligente e simpaticissima. Noi ti amiamo Elodie”.

Non è mancata la reazione di Elodie, che dopo aver ascoltato le parole di Fiorella Mannoia non ha potuto fare a meno di trattenere la commozione. A quel punto le due artiste si sono strette in un caloroso abbraccio e prima di lasciare il palco la Di Patrizi ha aggiunto: “Grazie Fiorella per la donna e l’artista che sei. Grazie a tutti, è stato molto emozionante”.