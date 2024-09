Nella puntata di questa mattina di È sempre mezzogiorno abbiamo assistito a un momento molto divertente quando Antonella Clerici ha frullato del cibo sulle note della parodia culinaria di Sesso e Samba.

La parodia di Sesso e Samba a È sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno, programma di cucina di Antonella Clerici, da anni ormai entra nelle case degli italiani verso l’ora di pranzo per tenere compagnia a tutto il Paese. Non mancano mai momenti molto divertenti, oltre a ricette squisite, come per esempio i balletti sulle note di Tuta Gold di Mahmood. A volte vengono dati annunci emozionanti, come quando Damiano Carrara ha svelato in diretta che sarebbe diventato papà per la prima volta.

In queste ore, nella puntata del 9 settembre 2024, Antonella Clerici è stata protagonista con il suo chef Daniele Persigani di un segmento che ha fatto il giro del web. Sicuramente tutti conosceranno la canzone Sesso e Samba cantata da Tony Effe e Gaia, un vero e proprio successo estivo.

Ebbene, durante È sempre mezzogiorno, mentre la conduttrice stava frullando del cibo nel mixer, è partita la parodia culinaria del brano: “Frullo e Samba, frullo e samba, come frullo e samba, frullo e samba“. Insomma, un evento che ha fatto ridere e applaudire tutti i presenti all’interno dello studio e anche gioire gli utenti dei social.

sinceramente quando frullo frullo frullo walked so that frullo e samba could run pic.twitter.com/UbniqqG0Zj — mat. 🦋 (@justtmat) September 9, 2024

Bisogna ammettere che la hit di Tony Effe e Gaia è entrata davvero nelle playlist degli italiani e dei loro colleghi. Basti ricordare di quando, nel dietro le quinte del Radio Zeta Future Hits Live, Big Mama ha insegnato la coreografia di Sesso e Samba ad Alessandra Amoroso. Chissà se, dopo il grande successo ottenuto, la cantante e il rapper rinnoveranno il sodalizio musicale anche in inverno.