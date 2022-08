Achille Lauro in uno dei suoi ultimi concerti ha fatto salire un bambino sul palco per duettare con lui. Il video

Un bambino canta con Achille Lauro

Di Achille Lauro, in passato, abbiamo parlato in merito al suo rapporto con Fedez. Sembra che tra loro l’amicizia fosse finita. A una sfilata della Milano Fashion Week, infatti, si diceva che i due non si fossero nemmeno salutati nonostante si fosse incrociati. A tranquillizzare i fan, però, ci ha pensato il rapper stesso pubblicando una foto insieme mentre sorridevano e si abbracciavano: “Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. L’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello“.

Oggi, invece, parliamo di Achille per un altro motivo. Su Internet è diventato virale un video all’interno del quale lo vediamo sul palco mentre canta con un bambino. Il piccolo ha un pass per salire sul palcoscenico durante il concerto, un cappellino e una mantellina. QUI potete trovare il filmato nel quale duettano insieme un brano. Il pubblico li applaude e fa il tifo per loro. Queste le parole di Achille alla fine dell’esibizione:

Signore e signori, questa è una rockstar! Questa è una stella che nasce. Possiamo farti i complimenti Mattias? Possiamo farti i complimenti? Un grande applauso, signori! Tutto ciò è incredibile! Ti sei divertito da matti? Molto bene! Tu hai un grande futuro. Fai un bell’inchino. Wow. Grazie, ragazzi!

Un momento molto carino, quello con Achille Lauro, che gli utenti del web hanno subito voluto far girare. Tanti i commenti, inoltre, che accompagnano i retweet, come per esempio: “Questo video mi rende così debole“. O anche: “Ma quanto sono belli“, il tutto accompagnato da una emoticon che piange disperata. E ancora: “No, vabbè, vi amo! Comunque quando Lauro sorride o ride mi si scalda il cuore“. E infine: “No, vabbè, questo bambino pazzesco, lo amo“.

