Alessio e Sonia M sono la prima coppia resa nota della nuova edizione di Temptation Island. Ma chi sono e cosa sappiamo sul loro conto? Ecco le informazioni sulla loro età, sulla loro vita privata e su dove seguirli su Instagram.

Chi sono Alessio e Sonia M

Alessio e Sonia M età e biografia

Attualmente non conosciamo il loro luogo di nascita. Sconosciute anche le informazioni circa la loro altezza e il loro peso.

Vita privata

Alessio e Sonia sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island.

I due sono fidanzati da diversi anni. Tuttavia a causa di alcuni problemi hanno deciso di partire per un viaggio nei sentimenti e di mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Ma cosa accadrà e come se la caveranno all’interno dei due villaggi?

Dove seguire Alessio e Sonia M di Temptation Island 2025: Instagram e social

Il pubblico si chiede già dove seguire Alessio e Sonia sui social.

Attualmente non conosciamo ancora i profili Instagram dei due protagonisti di Temptation Island 2025.

Non appena ci saranno informazioni utili non esiteremo ad aggiornarvi.

Alessio e Sonia M a Temptation Island 2025

Come annunciato, Alessio e Sonia M sono la prima coppia in gara a Temptation Island 2025. A seguito di alcuni problemi, nati soprattutto nel corso degli ultimi anni, i due hanno deciso di darsi un’ultima chance e di prendere parte al reality show. A scrivere alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia è stato proprio Alessio, che spiega:

“Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni, per lo più negative, che mi fanno soffrire”.

A prendere parola è poi Sonia M, che aggiunge: “Sinceramente avrei dovuto forse scrivere io al programma. Nel corso degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento e una serie di comportamenti e di atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”. Ma non solo.

Sonia infatti conclude dichiarando: “Ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente. L’ho aiutato quando è diventato avvocato ed esercita in casa mia. Purtroppo io già in passato ho avuto una relazione che mi ha fatto soffrire, in quanto ho ritenuto di essere stata usata, e a oggi non voglio più sbagliare”.

Ma cosa accadrà tra i due a Temptation Island?

Le coppie di Temptation Island 2025

Andiamo a fare la conoscenza di tutte le coppie in gara a Temptation Island 2025.

A oggi gli unici protagonisti annunciati del programma sono Alessio e Sonia M. Non appena verranno rivelati gli altri concorrenti di questa edizione ve li comunicheremo tempestivamente.

Il percorso di Alessio e Sonia M a Temptation Island 2025

Il percorso di Alessio e Sonia a Temptation Island 2025 sta per iniziare. Il prossimo 3 luglio infatti la coppia arriverà all’interno del reality show e darà il via a un viaggio nei sentimenti che si preannuncia essere ricco di emozioni.

