Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

X Factor

Quest’anno ad arrivare per la prima volta a X Factor è Achille Lauro. In queste ore tuttavia il cantante ha lanciato una frecciata ad alcuni ex giudici del talent show in onda su Sky che non è passata inosservata.

La frecciata di Achille Lauro

La grande macchina di X Factor si è messa in moto. In questi giorni infatti da Milano si sta registrando la fase delle audizioni della nuova edizione, che vedremo in onda su Sky a partire da settembre. Come sappiamo quest’anno alla conduzione del talent show ci sarà Giorgia, mentre dietro al bancone dei giudici troveremo Achille Lauro, Manuel Agnell, Jake La Furia e Paola Iezzi. Solo poche ore fa intanto si è tenuta la presentazione dei palinsesti dell’emittente e nel corso della conferenza è stato annunciato che per la prima volta nella storia del programma la finale si svolgerà dalla suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli il prossimo 5 dicembre.

A rilasciare alcune dichiarazioni è stato anche Lauro, che ha detto la sua sui giudici della nuova edizione. In merito il cantante ha affermato: “È un tavolo ben assortito con un grande rispetto per la musica. Bisogna essere materni ma anche rigidi. Non penso che ci sia più spazio per la musica ruffiana. Tutti noi vogliamo qualcosa che ci emozioni”.

Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Achille Lauro ha lanciato anche una palese frecciata da alcuni ex giudici di X Factor, dichiarando: “Credo che rispetto agli anni scorsi è meno pieno di rompi cogl**ni”. Naturalmente il celebre artista, da anni nel cuore del pubblico, non ha fatto nomi, tuttavia il video con le sue parole ha fatto in breve il giro del web.

Un nuovo meme sbloccato ✈️ pic.twitter.com/SWIv4IcEoN — Achille Lauro Fan Account 🦋 (@laurofanaccount) June 20, 2024

Ma cosa accadrà quest’anno a X Factor e come ci stupiranno i quattro giudici? Non resta che attendere settembre per scoprirlo.