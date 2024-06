Endless Love anticipazioni 22 giugno: Emir vuole uccidere Kemal, Nihan prende una decisione dolorosa

NEWS

Andrea Sanna | 21 Giugno 2024

Endless Love

Qui di seguito tutte le anticipazioni di Endless Love in vista della puntata di sabato 22 giugno: cosa succederà nel prossimo episodio, la trama e dove seguirlo in TV e streaming.

Anticipazioni Endless Love 22 giugno

Endless Love non si ferma, nemmeno nel weekend! Ed è prevista una puntata carica di colpi di scena. Quali sono le anticipazioni? Scopriamole insieme.

Kemal rientra a casa dopo aver fatto la spesa. Nutre speranza e immagina il suo futuro con Nihan. Tuttavia varcata la soglia della porta di casa, nota la sua fidanzata diversa, spaventata e triste. Nota in lei un cambiamento ma non comprende come mai sia stato così repentino e intuisce ci sia qualcosa di grave dietro.

Nel mentre Nihan si sente sopraffatta dal senso di colpa. Emir ha scoperto dove si nascondono lei e Kemal e minaccia di uccidere il suo rivale in assenza della pittrice. Per tale motivo la costringe a una decisione estrema. A questo punto per proteggere l’uomo come, come rivelato dalle anticipazioni di Endless Love, Nihan rientra a casa con Emir, ma a una condizione: poter trascorrere un’ultima giornata con il suo amato Kemal.

Nihan tenta di convincere Kemal che la scelta di tornare a casa sia sua, preservando così la sua reputazione agli occhi di Kemal.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Endless Love quando va in onda? Dal lunedì alla domenica su Canale 5 è disponibile ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Se volete sapere quanti episodi conta e quante stagioni ha la serie turca, precisiamo che ha due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Se intendete vedere Endless Love in TV e streaming (rigorosamente in italiano), Canale 5 e Mediaset Infinity sono i canali di riferimento.

Sulla piattaforma sono presenti tutte le puntate che si possono seguire in diretta o in un secondo momento. Ogni episodio gode di una trama e questo ci permetterà anche di scoprire come finisce Endless Love.

Nuove anticipazioni sulla serie turca molto presto!