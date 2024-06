NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2024

X Factor

Per la prima volta nella storia del talent, la finale di X Factor 2024 si terrà in diretta a Napoli: ecco quando e dove

Pochi minuti fa i canali ufficiali di X Factor 2024 hanno annunciato che per la prima volta nella storia del talent show la finale della prossima edizione si terrà a Napoli.

Quando e dove si terrà la finale di X Factor 2024

Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla partenza ufficiale di X Factor 2024, in queste settimane la grande macchina del talent show si è già messa in movimento. Pochi giorni fa infatti i canali ufficiali della trasmissione hanno annunciato che quest’anno, per la prima volta, a condurre il programma sarà nientemeno che Giorgia. La cantante dunque prende il posto di Francesca Michielin, che dopo due anni lascia il talent per dedicarsi nuovamente alla sua musica. Ma non solo.

A essere svelata è stata anche la giuria, composta da vecchi e nuovi volti. A tornare dietro al bancone sarà infatti Manuel Agnelli. Ma non solo. A fare il loro debutto saranno tre celebri volti della musica italiana. Parliamo di Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. La scorsa settimana nel mentre sono iniziati ufficialmente i casting della nuova edizione e i giudici hanno così iniziato a fare le loro scelte, in vista delle registrazioni dei Bootcamp, che si terranno a breve. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web.

I canali ufficiali di X Factor 2024 infatti hanno annunciato che quest’anno, per la prima volta nella storia del talent show, la finale si terrà a Napoli. Si tratta di una grande novità per tutti i fan del programma, che da anni sono abituati ad assistere all’ultima puntata dal Forum di Assago. Ma quando e dove si terrà la finale? La diretta andrà in onda dalla suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito il prossimo 5 dicembre.

Si iniziano a definire dunque i dettagli della nuova edizione del talent show, che tornerà in onda su Sky a partire da settembre.