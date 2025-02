Per tutta la settimana del Festival a seguire Achille Lauro sono state le telecamere de Le Iene. Il cantante così, durante il lungo servizio, ha rivelato se ha mai fatto l’amore a Sanremo.

La rivelazione di Achille Lauro

Uno dei Big più amati di questo Festival di Sanremo è stato senza ombra di dubbio Achille Lauro. Sul palco dell’Ariston infatti il cantante ha presentato la canzone Incoscienti Giovani, che fin dal primo ascolto ha conquistato il cuore del pubblico. In molti dunque speravano di vedere l’artista sul podio, tuttavia come abbiamo visto le cose non sono andate come previsto. Lauro ha infatti conquistato il settimo posto e in teatro e da casa non sono mancate le obiezioni. Il cantante nel mentre si ritiene più che soddisfatto di come sono andate le cose e attualmente è già concentrato sugli impegni che lo attendono nei prossimi mesi.

Ieri sera intanto su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e non è mancato un servizio dedicato proprio ad Achille Lauro. Nicolò De Devitiis ha infatti trascorso tutta la settimana del Festival in compagnia dell’artista, seguendolo passo dopo passo nel suo percorso. A non passare inosservata però è stata una domanda scomoda del conduttore, che ha chiesto al cantante: “Ma si fa l’amore a Sanremo?”. Non è mancata la replica dell’artista, che ha così risposto:

“Bisogna tornare quando non si è in gara, però volendo si potrebbe fare. Se gli altri anni l’ho fatto? Beh forse sì”.

In questi giorni intanto Incoscienti Giovani sta scalando le classifiche e di certo questo è un ottimo traguardo per Achille Lauro. Il cantante nel mentre sta già lavorando al suo nuovo album di inediti e al tour che lo attenderà nei mesi a venire. Ma come ci stupirà stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo.