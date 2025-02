Questa sera, in occasione di San Valentino, Achille Lauro ha fatto recapitare una rosa a tutta la sala stampa di Sanremo 2025.

Achille Lauro stupisce la sala stampa

Quest’anno a tornare in gara al Festival di Sanremo è stato Achille Lauro. Nel corso della kermesse musicale il cantautore ha presentato la canzone inedita Incoscienti Giovani, che ha già conquistato tutto il pubblico. Il brano infatti è già uno dei più ascoltati tra quelli della manifestazione e di certo in molti sognano una possibile vittoria dell’artista veronese.

In attesa di scoprire cosa accadrà, questa sera qualcosa ha lasciato senza parole l’intera sala stampa di Sanremo 2025. A sorpresa infatti Achille Lauro ha fatto recapitare una rosa a ogni giornalista, in occasione della giornata di San Valentino. Ma non solo. Il cantante in gara al Festival ha anche allegato un messaggio in cui si legge:

“Non c’è nulla di più incosciente che amare. Buon San Valentino bellezze”.

L’inaspettato gesto di Achille Lauro ha sorpreso tutti e di certo il pubblico attende con ansia la sua performance di questa sera. In occasione del quarto appuntamento della kermesse musicale, quello dei duetti e delle cover, il cantautore si esibirà insieme ad Elodie e i due proporranno una rivisitazione dei brani A mano a mano di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Bertè.