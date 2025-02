Dopo la vittoria di Sanremo 2025 chi sono i vip che hanno scritto a Olly? Il vincitore del Festival l’ha rivelato durante la puntata di Stasera C’è Cattelan.

I vip che hanno scritto a Olly dopo Sanremo 2025

Quante emozioni per Olly dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025! Il cantante che ha trionfato sabato scorso è tornato a casa, nella sua Genova, per godersi un po’ di relax, la sua famiglia e la quotidianità. Ma con un occhio sempre fisso sugli obiettivi e lavoro.

In attesa di capire se parteciperà o meno all’Eurovision Song Contest, Olly ha avuto modo di presenziare ieri sera da Alessandro Cattelan. Durante la chiacchierata con il noto conduttore televisivo, l’artista ha svelato di avere ricevuto un affetto davvero incredibile. Ma non solo dalla sua “gente” che lo segue sempre con trasporto, ma anche da diversi personaggi noti che si sono complimentati con lui per questo trionfo.

Ai microfoni di Stasera C’è Cattelan, Olly ha rivelato che alcuni colleghi molto noti e di grande spessore si sono complimentati con lui. Ma di chi si tratta? Ecco i nomi fatti dall’artista:

“Ho beccato Antonello Venditti nel backstage e mi ha fatto un sacco di complimenti. Ha detto che tifava anche per me. Quindi è stato un grande, raga. Cioè parliamo di Antonello Venditti! Mi ha scritto Eros, ho parlato con Simon Le Bon, l’ho già raccontato. Ho rischiato di fare una figuraccia. Ma non con lui, ma con chi me l’ha detto. Poi non la racconterò più, giuro. Io non avevo capito. Anche se poi quando l’ho visto ho capito. Certo che lo conosco”.

E ancora Olly a proposito di questo ha spiegato:“Mi dicevano che già dopo l’esibizione lui mi diceva ‘good job Olly’. Io dritto perché ero in trance agonistica, piena. Poi Eros, si… l’ho detto. I miei amici, anche Enrico Nigiotti che è in vacanza in Africa con la sua famiglia e ha detto che mi seguiva. Anche da non famosi però”.

Certamente una gran bella soddisfazione per Olly, che ora si gode la vittoria di Sanremo 2025 ed è già proiettato verso i prossimi impegni, con un occhio sempre fisso sull’Eurovision.