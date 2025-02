Dopo settimane di pettegolezzi, poche ore fa Achille Lauro ha rotto per la prima volta il silenzio e ha parlato del suo rapporto con Fedez. Ecco le dichiarazioni del cantante.

Parla Achille Lauro

Sappiamo bene che nelle ultime settimane si è discusso a lungo di Achille Lauro e di Fedez. Il cantante di Incoscienti giovani è stato infatti travolto dalla bufera mediatica che ha visto protagonisti il rapper e la sua e moglie Chiara Ferragni. Tutto è iniziato quando Fabrizio Corona ha rivelato alcuni retroscena inediti sulla vita privata dei Ferragnez, parlando anche di un presunto flirt, mai confermato, che l’imprenditrice digitale avrebbe avuto con Lauro. Ma non solo. Sempre secondo quanto riferisce l’ex re dei paparazzi, Federico, venuto a sapere dell’accaduto, avrebbe messo un punto all’amicizia con il collega.

Nelle ultime ore però, dopo settimane di gossip e pettegolezzi, a rompere il silenzio è stato proprio Achille Lauro. Ieri pomeriggio infatti il cantante in gara alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana, ha raggiunto la sala stampa. Nel corso dell’incontro con i giornalisti così il cantante ha per la prima volta parlato del suo rapporto con Fedez. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono contento per lui. Se ci siamo visti o se abbiamo parlato? No, però magari succederà. Questa è una roba montata da terzi. Nessuno ha mai confermato quello che è uscito”.

♬ suono originale – la.repubblica @la.repubblica Achille Lauro, al termine della conferenza stampa a Sanremo, risponde alle domande dei cronisti sul rapporto tra lui e Fedez: "Nessuno ha confermato le voci che sono uscite. Spero che Fedez, se ha avuto dei momenti difficili in questi anni, si ricentri". di Gianvito Rutigliano (Videohub) #sanremo2025

Naturalmente le parole di Achille Lauro su Fedez non sono passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. Stasera nel mentre su Rai 1 andrà in onda la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2025, durante la quale i due artisti saliranno per l’ultima volta sul palco per presentare le loro canzoni. Ma cosa accadrà e chi sarà a vincere la kermesse musicale? Non resta che attendere per scoprirlo.