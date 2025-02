Loredana Bertè ha commentato, facendo i suoi complimenti, l’esibizione di Achille Lauro ed Elodie a Sanremo 2025 sulle note di un suo successo. Ecco le parole dall’artista.

I complimenti di Loredana Bertè

Ieri sera Elodie e Achille Lauro hanno messo in piedi una performance che ha conquistato il pubblico intero. Talmente tanto che il televoto, la giuria demoscopica e la Sala Stampa hanno assegnato loro l’ottavo posto. L’esibizione ha riguardato un medley di due brani: “A mano a mano” di Rino Gaetano e “Folle città” di Loredana Bertè.

Il pubblico ha casa ha ritenuto che i due artisti avessero una forte chimica sul palco dell’Ariston e a essere d’accordo è stata anche la Bertè stessa. L’intramontabile cantante, infatti, ha lasciato un commento riprendendo un video che circolava su Twitter. “Wow! Avete spaccato! Siete stati davvero bravissimi, grazie di cuore per l’omaggio“, ha esclamato.

Evidentemente Loredana Bertè non se lo aspettava ed è rimasta molto colpita da ciò che hanno fatto Achille Lauro ed Elodie nella serata cover del Festival di Sanremo 2025. Si è trattato di una collaborazione speciale e chissà che non possa tramutarsi in un progetto a lungo termine nel corso del tempo.

I fan chiedono a gran voce la pubblicazione di questa performance sulle principali piattaforme streaming. Esaudiranno il loro desiderio? Lo scopriremo.