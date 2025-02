C’era molta attesa per l’incontro tra Fedez e Tony Effe al Festival di Sanremo 2025, visto tutto quello che è successo con il loro dissing. Fino a oggi non è accaduto nulla tra loro, nel bene e nel male, quindi né litigi né riappacificazioni. Ma oggi il rapper romano ha parlato per la prima volta del collega milanese e su questo incontro al Festival.

Le parole di Tony Effe su Fedez a Sanremo 2025

Siamo arrivati alla serata finale del Festival di Sanremo 2025 e sta più o meno filando tutto liscio. Quando Carlo Conti annunciò che sarebbero stati in gara sia Fedez che Tony Effe si è subito pensato che potessero esserci tensioni dietro le quinte tra i due rapper, visto il dissing che c’era stato. Ma a quanto pare al momento non c’è stato niente da segnalare.

Entrambi non hanno parlato l’uno dell’altro, ma oggi il rapper romano ha rotto il silenzio sul collega milanese. In conferenza stampa a Sanremo ha infatti risposto ad alcune domande dei giornalisti e tra queste c’era la fatidica domanda su Fedez. Si sono visti in questi giorni di Festival? Com’è andata? E com’è stato in generale l’esperienza del Festival? Ecco cosa ha risposto il rapper:

“Mi sto divertendo molto. Ovviamente è stressante per gli orari. Ma lo trovo divertente. Ho incontrato molti artisti come Lucio Corsi. Un po’ tutti. Ciò che mi sta piacendo di questo Festival è che ogni artista ha qualcosa da darmi. Quindi prendo da ognuno e porto a casa. Fedez l’ho incontrato al green carpet. Basta”.

L’unico incontro tra Fedez e Tony Effe al Festival di Sanremo 2025 è stato quindi al green carpet, cioè alla vigilia dell’inizio della kermesse. Poi più niente, né scontro e né stretta di mano. E forse è meglio così.