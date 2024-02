Addio al biondo! Valentina Ferragni stravolge il suo look e debutta con i capelli castani (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

Valentina Ferragni ha scelto di dire addio alla sua chioma bionda per cambiare look e optare per un colore castano scuro. Ecco il video in cui ha mostrato la sua trasformazione.

Nuovo look per Valentina Ferragni

In queste ultime ore Valentina Ferragni ha deciso di mostrare il suo radicale cambio di look per quanto riguarda il colore dei capelli. Siamo sempre stati abituati a vederla biondissima, proprio come sua sorella Chiara. Invece ultimamente, come da lei affermato, aveva voglia di un cambiamento nella sua vita e per tale ragione ha deciso di prendere in mano la situazione.

All’interno di un breve video pubblicato su Instagram vediamo la trasformazione dell’influencer e poi nelle Stories ha spiegato più nel dettaglio perché ha compiuto questo passo inaspettato:

“Ebbene sì, l’ho fatto. Sono diventata una ragazza brunette. Avevo voglia di un po’ di cambiamento e a Parigi, quando avevo provato a farmi più scura, mi era piaciuto davvero tanto. Ho voluto provare, ora sono ancora un po’ sotto shock.

All’inizio non mi sembravano neanche i miei capelli, come se avessi una parrucca. Non so spiegare la sensazione perché non mi sono mai vista così scura, però mi piaccio. Ogni tanto non me lo ricordo. A voi piace?”

Valentina Ferragni quindi non ha stravolto il taglio di capelli, lasciandoli comunque della solita lunghezza. Tuttavia ha optato per un colore più scuro che le dona molto anche secondo i suoi follower e amici. In tanti hanno commentato positivamente partendo alla sorella Chiara: “Stai da Dio“. Ma tra gli altri citiamo anche Paola Turani, Francesca Ferragni, Nilufar Addati, Stefano Guerra, Veronica Ferraro, ecc…

Anche i fan hanno mostrato il loro apprezzamento lasciando commenti pieni di entusiasmo. “Bellissima, stupenda, stratosferica e pazzesca“, scrive un utente. Voi che cosa ne pensate, la preferite ora o stava meglio bionda?